В одежде Norfin будет комфортно в любой ситуации

Фото: Aldis Niedols

Во времена различных инноваций, коллабораций и конверсий, порой, происходят удивительные вещи. Предприятия, вчера выпускавшие бронетехнику, сегодня делают комбайны. Фирма, снабжающая рыбаков, охотников и путешественников, сегодня предлагает полный комплект обмундирования для работников предприятий абсолютно любого профиля. Алексей Антипчик, представитель международной компании “SALMO” рассказывает, как сегодня они находят корпоративного клиента.

Что из себя представляет ваша продукция?

Наша компания предлагает широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и туризма, но сегодня я бы хотел сконцентрироваться на одежде, а конкретно – на термобелье и носках. Эти товары давно и успешно прижились на рынке и полюбились всем нашим постоянным клиентам – рыбаками, и охотниками. Так же сейчас белье и носки у нас активно заказывают различные предприятия для своих сотрудников. Это логично – одежда, в которой не холодно и в мороз, и в прохладную, и в сырую погоду. А такие погоды в наших краях не редкость.

Разумеется, есть несколько видов термобелья, и у каждого свои опции. Так называемый «первый слой» можно надевать сразу на голое тело. Такое бельё тонкое, не раздражает даже чувствительную кожу. «Второй слой», который уже потеплее, можно надевать как промежуточный между первым слоем и костюмом. Либо, если не хочется первый слой надевать, можно сразу второй. Все зависит от условий, где собирается человек работать или отдыхать.

Можно ли использовать вашу продукцию сегодня и на предприятиях?

Она как раз и рассчитана для работы на улице в холодное время года на холодных складах, на стройках, на железной дороге или в порту. Благодаря своей универсальности ее можно и нужно использовать в рабочих условиях, потому что современные материалы не намокают от пота во время физической активности и сохраняют тепло при любых погодных условиях. Они отводят влагу от тела и выводят ее наружу. Человек, одетый в наше термобелье, в носки из этой серии, чувствует себя сухо и комфортно в любых условиях занимаясь любой физической активностью.

Какого рода предприятия могли бы использовать сегодня вашу униформу и какие, возможно, уже на сегодняшний день используют ее, может быть, уже есть договоренности или контракты?

Безусловно, контракты есть, и есть предприятия, которые у нас уже несколько лет закупают различную одежду. Нашими элементами гардероба пользуются в Эстонии и складские работники, и строители, и работники портовых служб. Так же в нашу продукцию одеты путейные работники латвийской железной дороги. И даже полицию Латвии снабжали некоторыми элементами обмундирования от наших производителей.

Сама по себе конкуренция в этой нише вас прямо сейчас не пугает, вы уверены в себе?

Уверены, потому что наша одежда уже протестирована десятками тысяч рыболовов и охотников во многих странах. Так же, как я уже говорил, мы видим и знаем, что она пользуется все большим спросом у людей из самых разных сфер деятельности и службы. Позитивные отзывы наших клиентов радуют и вдохновляют нас поддерживать отличное качество продукции и предлагать самые современные новинки и разработки в сфере материалов и технологий.

Чем конкретно ваша продукция может выгодно отличаться от продукции абсолютно любого конкурента?

Во-первых: широкая линейка. Весь ассортимент вы можете увидеть на сайте www.salmo.ee . Либо у нас есть отдельный сайт norfin.info торгового знака NORFIN, где все представлено так, что можно понять любые масштабы и возможности.

Во-вторых, мы используем самые современные материалы. Комбинируем их с классическими технологиями. Например, используем для некоторой одежды шерсть мериноса. В некоторых моделях термобелья – хлопок.

Третье наше конкурентное преимущество в том, что мы имеем товар: белье, костюмы, носки, шапки, варежки, перчатки и обувь, сразу на складе и довольно быстро можем обеспечить любые, даже самые большие заказы. Объемный заказ в разумные сроки дня для нас не проблема. С большим удовольствием всегда участвуем в различных тендерах, прекрасно осознавая свои возможности по производству и поставкам.

Что ещё может выгодно отличать продукцию NORFIN от аналогов на рынке?

Прежде, чем попасть в серию, к нам в ассортимент, белье проходит тестирование на качество. Во-первых, на соответствие всем директивам Евросоюза, то есть оно в этом плане безопасное, не начнется какая-либо аллергическая реакция, это все проверяется. После мы проверяем каждую партию, выборочно идет проверка перед отгрузкой: на швы, чтобы нитки не болтались, чтобы упаковка была целой и невредимой, чтобы весь товар соответствовал размерной линейке.

А если заказчик захочет внести свои какие-то пожелания? Тот же логотип, например?

Вообще не проблема. Отработанные схемы есть под желания каждого клиента. Это оперативность, скорость обслуживания поставок, это заранее запланированная закупка с более приемлемой ценой и с возможностью адаптации к конкретному предприятию. Заказ любого объёма можно у нас разместить и получить его в течение трёх недель. Если речь идёт об адаптированном под конкретное предприятие заказе или объёме, то на выполнение такого заказа потребуется более длительный срок, который заранее согласуется с клиентом.

В нынешних условиях вопрос логистики – один из самых важных, на так ли?

Безусловно. На доставку с предприятия в Эстонию уйдёт какое-то время, но это часть любого торгового процесса. Наши производства находятся и в Китае, и в России. Именно российский производитель выдаёт товар высочайшего качества с натуральной шерстью. Это уже премиум-класс.

Можно ли сказать, что любой корпоративный клиент сегодня потенциально ваш клиент на любом рынке, в любой нише и делающий что угодно?

Можно и так сказать. Например, некоторые компании набирают сезонных работников и тогда заказ становится или единоразовым или минимальным. Мы можем успокоить клиентов, обеспечив даже минимальные заказы. Либо это, как мы уже говорили, большие партии. Мы открыты всегда и для всех.

Зачастую в международных поставках одежды существуют конфликты среди размерных линеек. Как у вас решается этот вопрос?

Мы, как раз, эталоном брали среднестатистическую фигуру из Прибалтики. Рост, объемы. В этом нам очень здорово помогли стилисты из Франции, занимающиеся дизайном промышленных экипировок. И когда продукция уже готова, когда она уже идет в серию, доступна к продаже, у нас ее испытывают наши эксперты. Наверное, самое громкое для нас было — это Антарктика , когда несколько экспедиций мы снабдили термобельем, костюмами и обувью. Участники были полностью экипированы продукцией Norfin

В любом бизнесе не бывает без «проколов». Как вы решаете такие ситуации?

Если возникают нарекания, если вдруг что-то не устраивает и есть, действительно, проблемы с качеством, то всегда имеется возможность товар поменять, просто его вернуть нам. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество со всеми. Важно сохранить добрые рабочие отношения.

Эстонский климат – не самый дружелюбный. Но и здесь люди и отдыхают, и работают в различных условиях.

Наши костюмы разработаны для различных видов активности в любую погоду. Кто-то много двигается, например, работники на холодном складе, кто-то, наоборот, мало двигается на свежем воздухе – рыболов, охотник или человек на снегоходе. Он и едет, и в то же время относительно неподвижен в морозную погоду. В нашей экипировке у человека закрыты все части тела: корпус, руки-ноги, шея. С уверенностью могу сказать, что в нашей одежде любому будет комфортно.