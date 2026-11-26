В отношении двух работников дочерней компании Tallinna Vesi возбудили уголовное дело
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В отношении двух сотрудников Watercom OÜ, дочерней компании Tallinna Vesi, возбудили уголовное дело, а во вторник в служебных помещениях прошли следственные действия, говорится в биржевом сообщении Tallinna Vesi.
Tallinna Vesi заключила с Tallinna Sadam внесудебное соглашение, согласно которому водоснабжающая компания выплатит 302 555 евро в качестве компенсации разницы в тарифах для прекращения судебного разбирательства, а также возместит согласованные дополнительные расходы и судебные издержки, сообщила компания бирже.
Когда тяжёлой технике требуется ремонт, не всегда достаточно того, чтобы специалист добрался до машины. Ему необходим доступ к техническим базам данных производителя, диагностике и информации о запчастях. Если эти системы не работают, может остановиться и важная для клиента машина. Для компании INTRAC EESTI, занимающейся продажей, арендой и обслуживанием тяжёлой техники, это одна из причин, по которым кибербезопасность стала напрямую связана с бесперебойной работой бизнеса.