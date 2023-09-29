Четкие руководящие принципы поднимут ветроэнергетику, как крылья

Государство должно сыграть значительную роль в том, чтобы ветряные, солнечные и гибридные электростанции быстрее преодолевали путь от идеи до утверждения генерального плана. Четко сформулированные руководящие принципы дали бы толчок некоторым застопорившимся проектам и выровняли неровности производства в местных самоуправлениях.

«Чаще всего замыслы ветропарка в Эстонии не реализуются. Почему? Это многофакторные проекты, требующие согласия землевладельцев, местного самоуправления и жителей, но прежде всего подходящей инфраструктуры», – объясняет Карл-Йоонатан Квелл. Фото: ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Компания Evecon, начавшая свою деятельность три года назад, на сегодня успела инициировать составление детальной планировки двух ветряных электростанций. Что касается остальных проектируемых парков, то они или вступают в эту стадию, или ожидают утверждения генерального плана. «Самоуправления играют в этом очень большую роль – а дело в них продвигается по-разному. В одних процедура планирования проходит так, в других – иначе. Некоторым не хватает то ли желания, то ли специалистов», — говорит Карл-Йоонатан Квелл, директор по развитию Evecon.

Как нынешняя ситуация в Европе влияет на развитие энергопарков в Эстонии?

Когда началась война и наступил энергетический кризис, казалось, что это подействует на развитие возобновляемых источников энергии сильнее, чем в действительности. Хотя, возможно, сейчас еще слишком рано оценивать долгосрочное воздействие. На сегодня все ресурсы еще доступны, но цены выросли.

Составленные планы не изменились?

Мне пока не известно, чтобы какие-то проекты остановились из-за того, что цены на мировом рынке изменились или меняются. Сроки планирования проектов возобновляемой энергетики достаточно большие – до десяти лет, а что может измениться за это время, никто не знает. Мы составляем проекты на 25-летнюю, если не 50-летнюю перспективу. Это долгосрочные проекты, для которых нельзя задать стоимость электроэнергии на уровне 4000 евро за мегаватт-час, какой она была когда-то, она все же определяется по средним значениям.

Для нас как страны ветров можно предположить преобладание ветряных электростанций над солнечными, однако происходит обратное. Почему?

Если сегодня есть желание построить солнечный парк, есть территория без серьезных природоохранных ограничений, необходимое финансирование и другие ресурсы для реализации проекта, то путь от идеи до права на застройку можно пройти месяцев за шесть. Крупномасштабный солнечный парк в некоторых случаях можно ввести в эксплуатацию всего за 1,5 года. Заниматься ветроэнергетикой имеет смысл при расчете на долгосрочную перспективу, потому что ветрогенератор производит в среднем втрое больше энергии на мегаватт, что довольно быстро начинает говорить в его пользу.

Я убежден, что в каждом самоуправлении Эстонии найдется подходящее место для меньшего или большего ветряного парка.

Evecon занимается ветряными, солнечными и гибридными электростанциями. Поскольку пропускная способность сети может ограничивать новое подключение, которое к тому же порой дорого стоит, каждый мегаватт стараются использовать максимально эффективно.

Ведь неразумно планировать солнечный парк из расчета на 100 мегаватт, но можно в эту цифру вместить еще и ветряную электростанцию. Скорее вы выберете 100-мегаваттную точку подключения, объедините солнечное, ветровое и аккумуляторное решения и установите диапазоны так, чтобы они не мешали друг другу. На сегодня ясно, что одни только солнечные парки не могут составить конкуренции. Все чаще будущее представляется за гибридными парками, в которых ветровой компонент явно доминирует.

Если у человека простаивает без всякой пользы большой участок земли, на котором он хотел бы поставить ветропарк, с чего ему начать?

Сегодня уже определены самые крупные участки, на которых можно строить ветропарки в сотрудничестве с землевладельцами, с ними уже связались, были сделаны предложения или заключены сделки. Получение права на застройку может потребовать 3–5 лет, еще два года пойдет на строительство.

Сколько времени проходит от планирования парка до реализации?

Получение права на застройку может потребовать 3–5 лет, еще два года пойдет на строительство.

Что удалось сделать Evecon за три года деятельности?

Нам удалось инициировать детальную планировку для двух ветропарков. Что касается других парков, то мы либо вступаем в эту стадию, либо ждем утверждения генерального плана. Значительную роль в скорости продвижения проектов играют местные самоуправления. Мы видим, что прогресс на этом этапе очень разный – где-то процедура планирования проводится одним образом, где-то другим. Нередко у них недостает заинтересованности или нет соответствующих специалистов. В этом случае важны точные инструкции государства, дающие возможность действовать быстрее, оперативнее, потому что сейчас заметна сильная неравномерность процесса.

Почему люди боятся, что стоимость земли и дома снизится, если рядом будет ветропарк?

Нужно понимать местных жителей и их проблемы. Нельзя однозначно сказать, снизится ли стоимость земли и дома из-за того, что в нескольких километрах находится ветроэлектростанция. На этот вопрос стоит взглянуть скорее под другим углом: повысится ли ценность местного сообщества от того, что на его территории появится крупный потребитель энергии – компания, которая создает новые рабочие места и платит налоги.

Придерживаетесь ли вы устойчивого, ответственного подхода к эксплуатации парков в формате ESG?

В середине 2024 года должен быть завершен парк на ста гектарах в районе Лихула. Кстати, там мы впервые пытаемся экспериментировать с выпасом овец. Приветствуются и пасеки поблизости. Уже предпринимались попытки вывести в энергетические парки коз, но они, как правило, принимаются прыгать по панелям и грызть провода. Вы изучали энергетику в университете.

Как опыт работы и знания влияют на ваш повседневный выбор?

У меня энергетическое образование, а сейчас я учусь в магистратуре по специальности «бизнес-администрирование» в EBS. То есть я регулярно слежу за ценами на бирже и думаю о том, когда лучше потреблять электроэнергию. Кроме того, я подумываю о покупке электромобиля.

Как планируется парк ветрогенераторов?

С самого начала к проекту привлекаются местные жители, чтобы свести к минимуму его воздействие на сообщество.

Evecon – это: ● 78 проектов солнечной энергетики общей мощностью 1465 МВтч (в стадии разработки). По завершении строительства парки будут производить более 1 465 000 МВтч зеленой энергии в год, что покрывает потребность 140 000 домохозяйств. ● Проекты ветроэлектростанций общей мощностью 1200 МВт (в стадии разработки) в год, что эквивалентно потребности в энергии 400 000 домохозяйств. ● Для большинства солнечных и ветряных электростанций, находящихся на стадии разработки, в сотрудничестве с компанией LEVELER будут возведены гибридные установки с учетом аккумуляторных батарей, предназначенных для следующей фазы развития возобновляемой энергетики . ● Практика поддержки сотрудников в получении высшего образования. Evecon вносит вклад в популяризацию машиностроения в Эстонии Evecon участвует в развитии инженерной профессии в Эстонии. Так, чтобы пробудить интерес и к энергетике, и к потенциальной профессии инженера, Evecon дарит школе Tsirguliina учебные комплекты по солнечной энергетике, которые позволят целому классу изучать, как производится и используется солнечная энергия.

Карл-Йоонатан Квелл четыре года выступал за сборную Эстонии. Занял второе место на чемпионате мира по тайскому боксу. Фото: Christo Neemre

Что общего между тайским боксом и возобновляемой энергетикой?

До разработок в области возобновляемых источников энергии Карл-Йоонатан Квелл десять лет занимался тайским боксом и кикбоксингом – и в качестве спортсмена, и тренируя других. В течение четырех лет он представлял свою родину, выступая за сборную Эстонии, заслужив как спортсмен признание Эстонского олимпийского комитета.

Квелл добился достойных результатов и в кикбоксинге, и в тайском боксе, а теперь размышляет о том, как применить опыт спортивных достижений при разработке гибридных станций.

В 2019 году Квелл занял второе место на чемпионате мира по тайскому боксу. Помимо этого, он участвовал в чемпионатах Европы и различных крупных соревнованиях по всему миру.

В период спортивной карьеры он почти год прожил в Таиланде, где этот вид спорта является национальным, и в Нидерландах, на родине кикбоксинга, интенсивно занимаясь спортом. Квелл вкратце объяснил, что тайский бокс несколько жестче кикбоксинга, потому что в нем разрешены удары руками и ногами, коленями и локтями, а также приемы борьбы в вертикальной стойке. Кикбоксинг мягче, там допускаются только удары рукой и ногой.

«На сегодня я ушел далеко от бокса, посвятив себя профессиональной карьере в области возобновляемой энергии. Но я стараюсь продолжать двигаться каждый день, потому что не могу жить без физических нагрузок: прогулки в парке, плавание, бег — давно известные основы. Физическая активность помогает мне справляться со стрессовыми ситуациями и делать лучший выбор в разных жизненных ситуациях», — комментирует Квелл.