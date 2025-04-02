Назад KM 03.04.25, 15:50 Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников Виртуальная ярмарка труда и карьеры , которая пройдет с 8 по 10 апреля, является уже не просто местом, куда ищущие работу люди приходят, чтобы познакомиться с возможностями трудоустройства, а мероприятием, на котором сотни предприятий и десятки школ рассказывают о своей деятельности, а планирующие сменить карьеру люди находят новые идеи и получают обзор возможностей подработки или сезонных работ.

Ливия Лаас и Ааро Лоде . Foto: Andres Laanem

Руководитель по проектам ярмарки труда Ливия Лаас говорит что хотя обычно весной уровень безработицы начинает немного снижаться, в том числе, в связи с появлением предложений по сезонным работам в секторе услуг и сельского хозяйства, осенью этот показатель, как правило, снова вырастает.

В то же время, аналогично тому, насколько для многих людей трудно найти работу, работодателям зачастую также весьма непросто найти квалифицированных работников. «Нам достаточно часто приходится отказываться от заключения договоров о государственных закупках, так как мы не видим возможностей найти необходимую квалифицированную рабочую силу. Наше предприятие нанимает как неквалифицированных рабочих, так и людей с более высокой квалификацией, и нехватка наблюдается в обоих данных категориях», – объясняет председатель наблюдательного совета Кассы по безработице и генеральный директор Baltic Restaurants Ааро Лоде.

Какой сектор сегодня меняется быстрее всего?

Ливия: Выделить какой-либо конкретный сектор сложно, потому что каждый работодатель постоянно ищет возможности для изменений и улучшений в части используемых им технологий и производства. Поскольку найти людей сложно, нужно думать о том, возможно ли покрыть нехватку кадров за счет развития технологий. Ааро: Сегодня от людей ожидается готовность обучаться новому и менять укоренившиеся привычки, идти в ногу с инновациями и использовать технологии. Технологии меняются, и сейчас предприятия являются уже не просто субподрядчиками – они и сами внедряют инновации. Какие рабочие места сегодня нарасхват, и в каких областях людей приходится искать днем с огнем? Ливия: Нехватка людей ощущается в сфере медицины, образования, а также в производстве, промышленности и сфере обслуживания клиентов. Многое зависит также от региона и работодателя. При этом и сами работники стали более избирательными – многие не хотят работать в вечерние и 12-часовые смены. Современная молодежь предпочитает телефонным звонкам текстовые сообщения и электронную почту, а также общение в цифровом мире. Насколько молодой соискатель работы отличается от специалиста со знаниями так называемой старой школы? Ливия: Молодые люди проводят в смарт-мире много времени, но когда они приходят на консультацию по карьере или ищут работу, в части знаний офисного программного обеспечения они совсем не обязательно будут лучше 50-60-летнего работника. Мне не хотелось бы сравнивать именно поколения, потому что все зависит от конкретного человека. В каждой возрастной группе есть люди, которые готовы следовать переменам и инновациям, и наоборот. При этом, утверждать, что все молодые люди являются неженками, тоже нельзя. Ааро: Сегодня молодые люди не стремятся к 50-летней карьере в одной компании. Они более гибкие, готовы пробовать новое. Если молодого человека что-либо по-настоящему интересует и привлекает, он готов внести свой вклад в общее дело и будет значительно более трудолюбивым. При подаче заявления на работу молодой человек смотрит не только на название должности и зарплату, но и на то, чем занимается предприятие, каковы его ценности и вклад в общество. В объявлениях о работе чаще зарплаты упоминаются дополнительные преимущества: бесплатные фрукты, массажное кресло, бесплатный кофе. Насколько важными люди считают такие бонусы на самом деле, и почему в объявлениях о вакансиях размер зарплаты зачастую скрыт? Ааро: Одно исследование показало, что после раскрытия размеров зарплат зарплаты топ-менеджеров начали расти еще больше. При этом ровнять всех под одну гребенку тоже не следует, ведь в конечном итоге заработная плата платится в соответствии с вкладом конкретного работника. Ливия: Когда мы консультируем людей, мы рекомендуем смотреть на общую картину. Если человек чувствует себя на работе хорошо, и работодатель предоставляет ему определенные бонусы, то такой работник будет больше посвящен своему делу. Естественно, никто не будет одновременно предлагать минимальную зарплату и двадцать массажных кресел, однако обе данные составляющие обязательно должны присутствовать. Насколько сегодня велик разрыв между ожиданиями по зарплате и реальными предложениями? Ливия: Зависит от сектора. Еще недавно более молодое поколение говорило, что не пойдет работать менее чем за 2000 евро, однако сегодня ситуация изменилась. Соискателю работы стоит оценивать свои перспективы реалистично, то есть, работник, желающий получать более высокую зарплату, должен быть способен предложить что-либо и со своей стороны, иметь соответствующее образование и опыт. Горячие новости На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель? KM В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Ааро: Соискатели работы, которые спрашивают работодателя только о зарплате, очень часто не берутся на работу. Работодателю интересен человек, который спрашивает о возможностях развития и карьере внутри предприятия. Выделяются среди других те, кто понимает, что нужно сперва с чего-то начать и уже потом постепенно двигаться вперед. Менеджер по персоналу Baltic Restaurants тоже когда-то пришла работать на кухне в качестве практиканта. При поступлении на эту работу у нее не было четкого представления о том, подходит ли ей именно эта сфера. Однако она разобралась в деятельности предприятия, была готова внести свой вклад в его успех, и в итоге она достигла своей нынешней должности.

Работодатели задумываются об автоматизация все чаще. Будет ли она отнимать рабочие места, или же, напротив, создавать новые?

Ааро: Автоматизация создает больше добавленной стоимости, и скорее она обусловит возникновение новых возможностей. Чем выше производительность, тем выше зарплаты.

Ливия: Ни одно устройство не может работать полностью без человека, потому что кто-то должен уметь его настраивать и управлять им. Инноваций не стоит бояться, однако нужно быть к ним готовым и расти вместе с ними.

Подработка пришла, чтобы остаться. Насколько она популярна, и становятся ли такие краткосрочные работы стабильным источником дохода?

Ливия: Подработка дает возможность попробовать различные варианты трудоустройства и познакомиться с разными сферами деятельности. Это дает человеку возможность понять, для какой работы он на самом деле подходит. Есть немало таких работодателей, которые в случае неожиданной ситуации снова звонят приходившему на подработку человеку, например, если им нужна помощь в результате заболевания какого-нибудь постоянного работника. И действительно, есть люди, которые готовы поработать пару дней или недель. Касса по безработице также размещает предложения по подработке, и работодатели используют такой вариант в качестве дополнительной возможности.

На ярмарке труда и карьеры, которая уже в девятый раз пройдет в виртуальном формате, пройдут также и виртуальные мастер-классы. Что они собой представляют и для кого предназначены?

Ливия: Мы приглашаем принять участие в мастер-классах всех желающих. Будут проведены мастер-классы в стиле лекций, на которых мы поговорим о том, что происходит на рынке труда и как лучше представлять свою кандидатуру на работу, а также мастер-классы, количество участников которых ограничено и для участия в которых необходимо зарегистрироваться. Обзор мастер-классов можно найти на сайте ярмарки труда и карьеры www.toomess.ee.

В качестве нового решения в этом году мы предлагаем работодателям 30-минутную возможность рассказать о себе – чем занимается предприятие, что оно предлагает и какие существуют возможности по трудоустройству на нем.

Сколько работодателей примут участие в ярмарке?

Ливия: Ожидается участие примерно 200 предприятий, и представлены будут почти все секторы – обслуживание клиентов, медицина, промышленность, производство, образование. Каждый, кто придет на ярмарку, обязательно найдет работодателя, который наилучшим образом будет подходить для его профиля.

Приглашаются ли принять участие в ярмарке те, у кого в настоящее время есть работа, но кто хочет быть в курсе происходящего на рынке труда?

Ливия: Одним из главных преимуществ виртуальной ярмарки как раз и является то, что «посетить» ее с удобством может любой желающий, и даже работающие люди могут сделать это во время утреннего кофе или обеденного перерыва. Toomess.ee ждет всех, кто хочет узнать, что происходит на рынке труда, кто думает о смене карьеры или кому нужна информация о возможностях обучения. Мы организуем информационные часы и консультации по карьере.

В апреле многие молодые люди задумываются о том, чем заняться летом или где продолжить учебу. Теперь на ярмарке можно будет встретиться с представителями 34 школ и получить исчерпывающую информацию в одном месте.

Ааро: Возможно, те, кто не ищет работу сегодня, вспомнят о каком-нибудь предприятии позднее, если в какой-то момент они потеряют работу или всерьез задумаются о смене работодателя. Кроме того, на ярмарке участнику может приглянуться что-нибудь подходящее для его знакомого или члена семьи.

Насколько люди сегодня готовы к смене карьеры? Что в этом пугает больше всего?

Ливия: Для смены карьеры могут существовать самые разные причины, и перемены всегда пугают, особенно если ты занимался одним и тем же делом на протяжении 15–20 лет. Никому не стоит бросаться сломя голову в неизвестность, однако нужно идти в ногу со временем. Сегодня рынок труда не предполагает, что вы будете 50 лет работать на одной и той же должности. Изменения являются частью сегодняшнего мира.

Приглашаются ли посетить ярмарку труда и карьеры люди, которые ищут работу только на летний сезон?

Ливия: Конечно! Мы ждем также и молодежь, поскольку на ярмарке будут отдельно представлены работодатели, готовые предложить работу молодым людям возрастом до 18 лет.

Более подробную информацию о ярмарке, которая пройдет с 8 по 10 апреля, можно найти здесь.