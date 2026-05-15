Кейс Haage: kак рекламная площадь сама себя окупила

В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.
Все знают, какая мука - ходить по торговым центрам с пересохшим горлом. Вместо того, чтобы ждать клиентов в магазинах, мы доставляем наш продукт туда, где он в отличие от просто рекламы приносит людям реальную ценность. Мы создаем решение, в котором реклама - это не статья расходов, а самоокупаемая система.
Клиент попросил подумать нешаблонно
Команда Haage с самого начала сказала нам, что обычные вещи они и сами умеют делать. «Нам нужно агентство, которое помогло бы мыслить нестандартно». Нестандартно - так нестандартно. Почему бы нам не разместить такую простую и понятную вещь, как бутылка воды, в коридоре торгового центра, и не упростить максимально ее покупку?
Возьми и приложи – окупается ли доверие?
Бокс самообслуживания Haage - это минималистичная торговая точка, где вода продается по принципу доверия и скорости обслуживания. Здесь отсутствует любой надзор или контроль, не говоря уже о продавце или сканере товаров. Берешь воду, прикладываешь карту или телефон и уходишь с водой в руках. Часть ее, конечно, уходит без оплаты, но послушайте - в любом случае планировалось проведение дегустаций, и они стоили бы денег.
Математика, которая радует любого руководителя
Гениальность системы - в ее простоте. Маржа от продажи воды покрывает аренду места и расходы на обслуживание бокса. Когда расходы покрыты, остается брендированная площадь в премиальной локации, медиазатраты на которую для компании составляют 0 евро. А если продавать чуть дороже, то остается и прибыль.
Масштабная видимость и количество контактов
Торговый центр - это уникальная среда для бренда, где объем трафика значителен: в среднем один крупный эстонский центр посещает около 15 000 человек в день. Это означает, что только за один месяц количество потенциальных контактов составляет почти полмиллиона.
Если традиционная статичная рекламная площадь пассивна, то решение самообслуживания Haage превращает этот массивный поток людей в активный канал продаж. Каждая проходящая «пара глаз» - это больше не просто статистика, а потенциальный клиент, который находится всего в одном удобном движении от совершения покупки.
Из пассивной площади в активную машину продаж
Это решение, дающее возможность оптимизировать стоимость и качество контакта способом, на который обычная наружная реклама не способна. Расположенный посреди ежедневного 15-тысячного потока людей функциональный и стильный «бокс самообслуживания» выделяется из визуального шума, предлагая посетителю реальную ценность и удобство.
Это симбиоз креативности и бизнеса, который доказывает, что торговая площадь - не просто место для присутствия бренда, а умная платформа, способная самостоятельно и эффективно себя окупать.
