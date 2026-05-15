Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−0,82%7 439,74
  • DOW 30−0,8%49 664,57
  • Nasdaq −1,02%26 363,43
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,75
  • OMX Baltic−0,21%311,45
  • OMX Riga0,55%901,45
  • OMX Tallinn−0,06%2 109,32
  • OMX Vilnius0,16%1 445,23
  • S&P 500−0,82%7 439,74
  • DOW 30−0,8%49 664,57
  • Nasdaq −1,02%26 363,43
  • FTSE 100−1,71%10 195,37
  • Nikkei 225−1,99%61 409,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,75
  • KM

Кейс Haage: kак рекламная площадь сама себя окупила

В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.
Бокс самообслуживания Haage.
  • Бокс самообслуживания Haage.
  • Foto: Optimist Digital
Все знают, какая мука - ходить по торговым центрам с пересохшим горлом. Вместо того, чтобы ждать клиентов в магазинах, мы доставляем наш продукт туда, где он в отличие от просто рекламы приносит людям реальную ценность. Мы создаем решение, в котором реклама - это не статья расходов, а самоокупаемая система.

Клиент попросил подумать нешаблонно

Команда Haage с самого начала сказала нам, что обычные вещи они и сами умеют делать. «Нам нужно агентство, которое помогло бы мыслить нестандартно». Нестандартно - так нестандартно. Почему бы нам не разместить такую простую и понятную вещь, как бутылка воды, в коридоре торгового центра, и не упростить максимально ее покупку?
  • Максимально минималистичная точка покупки воды
  • Foto: Optimist Digital

Возьми и приложи – окупается ли доверие?

Бокс самообслуживания Haage - это минималистичная торговая точка, где вода продается по принципу доверия и скорости обслуживания. Здесь отсутствует любой надзор или контроль, не говоря уже о продавце или сканере товаров. Берешь воду, прикладываешь карту или телефон и уходишь с водой в руках. Часть ее, конечно, уходит без оплаты, но послушайте - в любом случае планировалось проведение дегустаций, и они стоили бы денег.

Статья продолжается после рекламы

Математика, которая радует любого руководителя

Гениальность системы - в ее простоте. Маржа от продажи воды покрывает аренду места и расходы на обслуживание бокса. Когда расходы покрыты, остается брендированная площадь в премиальной локации, медиазатраты на которую для компании составляют 0 евро. А если продавать чуть дороже, то остается и прибыль.

Масштабная видимость и количество контактов

Торговый центр - это уникальная среда для бренда, где объем трафика значителен: в среднем один крупный эстонский центр посещает около 15 000 человек в день. Это означает, что только за один месяц количество потенциальных контактов составляет почти полмиллиона.
Если традиционная статичная рекламная площадь пассивна, то решение самообслуживания Haage превращает этот массивный поток людей в активный канал продаж. Каждая проходящая «пара глаз» - это больше не просто статистика, а потенциальный клиент, который находится всего в одном удобном движении от совершения покупки.

Из пассивной площади в активную машину продаж

Это решение, дающее возможность оптимизировать стоимость и качество контакта способом, на который обычная наружная реклама не способна. Расположенный посреди ежедневного 15-тысячного потока людей функциональный и стильный «бокс самообслуживания» выделяется из визуального шума, предлагая посетителю реальную ценность и удобство.
Это симбиоз креативности и бизнеса, который доказывает, что торговая площадь - не просто место для присутствия бренда, а умная платформа, способная самостоятельно и эффективно себя окупать.
Тоже хотите что-то особенное?
Это конкретное решение разработали:
Смело обращайтесь, если тоже хотите выйти за рамки привычного.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Заканчивается не эпоха солнечной энергии, а именно эпоха пассивных солнечных электростанций. Солнечная энергия не исчезнет, но ее ценность все больше зависит от хранения, активного управления и способности реагировать на рыночную ситуацию.
  • KM
  • 12.05.26, 16:15
Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии

Самые читаемые

1
  • KM
Content Marketing
  • 12.05.26, 16:15
Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии
2
Эпицентр
  • 14.05.26, 08:25
20 лет ожидания, строительство стоит. Спа-проект бизнесмена по-прежнему остается на бумаге
3
Новости
  • 13.05.26, 11:40
Над работниками Novaturas нависли сокращения, компания успокаивает
Добавлен комментарий Novatours Eesti
4
Новости
  • 13.05.26, 13:38
Автомобильный налог обернулся для Catwees убытком
5
Биржа
  • 14.05.26, 10:09
Прокуратура добивается продления срока содержания криптопредпринимателей под стражей
6
Эпицентр
  • 14.05.26, 06:00
«На ваш телефон совершена атака со стороны государства»: за эстонскими предпринимателями тоже следят

Последние новости

Биржа
  • 15.05.26, 18:55
Вера Акмана в Microsoft придала акциям импульс
Новости
  • 15.05.26, 18:24
Число гостей в торговых центрах Нарвы почти не растет: «Покупатель стал другим»
Новости
  • 15.05.26, 17:51
Кристиан Ярви о самом сложном периоде жизни: «Переезд в Эстонию спас мне жизнь»
Mнения
  • 15.05.26, 17:20
Делов-то: не взлетим, так поплаваем! Авиакризис, спа в Ласнамяэ и гигантский флаг на Пирита теэ
Новости
  • 15.05.26, 17:20
Налоговики предъявили скандальному автодилеру требования почти на 200 000 евро
Инвестор Тоомас
  • 15.05.26, 17:09
Инвестор Тоомас: новая ракета на моем радаре. Конкурент Nvidia с фурором вышел на биржу
Новости
  • 15.05.26, 16:23
Певческое поле в Таллинне планируют обновить к 2031 году
Новости
  • 15.05.26, 16:12
«Все принимают плохие решения». Руководитель девелоперской компании назвал три компонента формулы успеха

Сейчас в фокусе

Олег Осиновский трижды получал предупреждения о том, что государство за ним следит. Его это совершенно не волнует.
Эпицентр
  • 14.05.26, 06:00
«На ваш телефон совершена атака со стороны государства»: за эстонскими предпринимателями тоже следят
Открытие Stroomi Keskus в Пельгуранна в 2014 году. Последние десять лет Анатолий Канаев предпочитает не привлекать к себе внимания.
Эпицентр
  • 14.05.26, 08:25
20 лет ожидания, строительство стоит. Спа-проект бизнесмена по-прежнему остается на бумаге
В 2019 году Мартин Мандер получил от сетевой маркетинговой компании Lyoness за успешные продажи Lamborghini Huracan стоимостью более 250 000 евро, а позднее вместе с бизнес-партнером Сулевом Кохьюсом продвигал новые криптопроекты на фоне роскошных спорткаров. Теперь оба проходят подозреваемыми по делу об инвестиционном мошенничестве на миллион евро.
Биржа
  • 14.05.26, 10:09
Прокуратура добивается продления срока содержания криптопредпринимателей под стражей
Для криптопредпринимателей Ивана Турыгина (слева) и Сергея Потапенко судебный спор в США завершен. В Эстонии они еще судятся со своим бизнес-партнером Антоном Альтементом.
Новости
  • 14.05.26, 13:27
Криптомиллионеры останутся на свободе: США не стали оспаривать приговор
Биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов
Биржа
  • 14.05.26, 07:00
Проект «гособлигации для народа» сворачивается, и альтернатива пока не убеждает
Погранпункт в Нарве.
Новости
  • 14.05.26, 12:53
Погранпункт «Нарва‑1» сокращает график и будет работать в 12‑часовом режиме
Большинство компаний, котирующихся в основном списке Таллиннской биржи, завершили бурный первый квартал с результатами лучше прошлогодних. На фото председатель правления Merko Ehitus Eesti Иво Волков на строительстве квартала Arter.
Биржа
  • 13.05.26, 16:30
Большой обзор первого квартала на Таллиннской бирже: двум секторам нанесен болезненный удар
Заканчивается не эпоха солнечной энергии, а именно эпоха пассивных солнечных электростанций. Солнечная энергия не исчезнет, но ее ценность все больше зависит от хранения, активного управления и способности реагировать на рыночную ситуацию.
  • KM
Content Marketing
  • 12.05.26, 16:15
Время пассивных солнечных электростанций истекает: в дневные часы на рынке слишком много электроэнергии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026