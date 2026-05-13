Автомобильный налог обернулся для Catwees убытком

Хотя продажи автомобилей в январе этого года значительно выросли по сравнению с январем прошлого года, они остаются на 15% ниже уровня января 2024 года и почти на 22% ниже показателей января 2023 года. Эта тенденция оказала давление не только на рынок новых автомобилей, но и на продажи подержанных машин, отметил руководитель отдела продаж Topauto Яанек Эскор.