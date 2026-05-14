Криптомиллионеры останутся на свободе: США не стали оспаривать приговор
Приговор, вынесенный прошлым летом в США в отношении Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, вступает в силу, поскольку правительство США отказалось подавать апелляцию, сообщили адвокаты, представлявшие криптомиллионеров в процессе их выдачи США.
Жертвы мошеннической схемы, которую создали криптомиллионеры Иван Турыгин и Сергей Потапенко, пока не получили 300 млн долларов, предназначенных для возмещения ущерба, поскольку криптовалюта и недвижимость криптомиллионеров еще не переданы США.
Суд удовлетворил жалобу криптомиллионера Ивана Турыгина на предписания Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), которые ограничили доступ к расчетному счету Турыгина и наложили запрет на использование средств на счете.
Адвокат криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергеая Потапенко Пауль Керес уверен – его подзащитных удалось освободить во многом потому, что сторона защиты смогла доказать в суде – в результате деятельности HashFlare ни один из клиентов компании не понес ущерба.
Производственные мощности солнечной энергии (PV) в Эстонии с 2020 года быстро росли, и к концу 2024-го было подключено около 1,2 гигаватт общей мощности. Помимо крупных проектов, которые были построены для производства электроэнергии, солнечные электростанции широко распространены на территории промышленных предприятий, в сельском хозяйстве и коммерческой недвижимости.