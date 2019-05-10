Ольга Корнейчик • 10 мая 2019
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Интервью
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В фокусе маркет-подкаста - сфера гостеприимства

В гостях у маркет-подкаста побывал Сергей Дробяцкий - директор по продажам таллиннских бутик-отелей Schlössle и "Санкт-Петербург".

Сергей начал карьеру в отельном бизнесе за стойкой администратора отеля Tallink, после чего работал в Meriton и "Трех сестрах". Он рассказал, как интернет-платформы влияют на продвижение бутик-отелей, в чем выражается персональный подход к клиенту и почему важно сохранять качество обслуживания, даже если клиент больше никогда не вернется.

Маркет-подкаст
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