В фокусе маркет-подкаста - сфера гостеприимства

В гостях у маркет-подкаста побывал Сергей Дробяцкий - директор по продажам таллиннских бутик-отелей Schlössle и "Санкт-Петербург".

Сергей начал карьеру в отельном бизнесе за стойкой администратора отеля Tallink, после чего работал в Meriton и "Трех сестрах". Он рассказал, как интернет-платформы влияют на продвижение бутик-отелей, в чем выражается персональный подход к клиенту и почему важно сохранять качество обслуживания, даже если клиент больше никогда не вернется.