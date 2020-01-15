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Потапенко: Владимиру Владимировичу надо готовить «поляну». Мировое сообщество, как обычно, заткнётся

Фото: Артём Коротаев

Сегодняшние слова Владимира Путина и правительства России были сделаны для того, чтобы реализовать в России "казахский сценарий", считает предприниматель и политик Дмитрий Потапенко.

Правительство России подало в отставку. Это произошло после послания Путина Федеральному собранию, в котором президент России предложил передать часть полномочий президента (включая назначение министров и премьер-министра) парламенту.