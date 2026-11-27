Поднять порог НСО до 85 000 евро, убрать налоговые скачки и не быть святее Папы Римского: чего малый бизнес хочет от правительства?
Вице-президент Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Марина Каас рассказала на конференции «Деловых ведомостей», посвященной тридцатилетнему юбилею издания, о том, какие ожидания от государства сформировала ассоциация с прицелом на поддержку бизнеса.
Вице-президент Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Марина Каас рассказала о пожеланиях малого бизнеса к правительству.
Foto: Рауль Меэ
«Я бы выделила в первую очередь, три слова: предсказуемость, простота и возможности. Предсказуемость: малый бизнес хочет иметь время на адаптацию, и ему нужно, чтобы не было резких скачков налогов. Простота: меньше отчетности и дублирующих требований. Если государство запросило данные один раз, оно не должно делать это снова. И возможности: должен быть доступ к финансированию, рынку, специалистам и доступной по стоимости энергии», – резюмировала она.
Каас убеждена, что Эстония должна обязательно сохранить отсутствие корпоративного налога на прибыль, поскольку эта система зарекомендовала себя как одна из лучших в мире. А вот в других налоговых сферах она предлагает провести изменения.
Например, EVEA убеждена, что порог становления налогообязанным нужно увеличить с нынешних 40 000 евро до максимально разрешенными в ЕС 85 000 евро.
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«Возьмем типичное предприятие, работающее с физическим потребителем (например, косметический сектор, мода, персональное обслуживание, массажи, ремонтные работы). Как только оно достигает оборота в 40 000 евро, дальше происходит одно из двух: оно либо поднимает цену на 24% и становится неконкурентоспособным, либо за знаменитые на весь мир 7 минут создает новое предприятие под другим названием и продолжает оказывать эту услугу, пока новая фирма снова не достигнет оборота в 40 000 евро. Зачем это нужно?» – задается вопросом она.
По ее словам, EVEA предлагала внедрить эту меру правительству, но понимания не встретила.
«Мы были у одного из предшественников нынешнего министра финансов, но тот сразу сказал, что если эта мера будет иметь негативные последствия для бюджета, об этом не может быть и речи. Однако никто толком не провел анализа. На мой взгляд, негативных последствий для бюджета не будет, зато предприятиям будет легче», – сказала она.
EVEA также предлагает реформировать минимальную зарплату. Во-первых, ограничить ее рост ростом ВВП страны (сейчас зарплаты растут быстрее экономики). Во-вторых, освободить ее от подоходного налога.
EVEA также предлагает рассчитывать социальный налог исходя из реальной нагрузки работника, а не исходя из полной ставки.
«Если предприятие нанимает сотрудника на частичную занятость, это для него очень дорого: например, он работает на треть или половину ставки, а соцналог платится как за полную», – приводит она пример.
EVEA также предлагает разрешить членам правления и самозанятым платить за собственную государственную медицинскую страховку.
«Иначе государство недополучает налогов, а люди – социальных гарантий», – сетует она.
Каас также предлагает внедрить принцип «think small first», что означает, что при разработке нового закона нужно учитывать, сможет ли его выполнить самое малое предприятие из возможных – состоящее из одного человека. По словам Каас, сегодня законы зачастую разрабатываются под крупные и средние предприятия, а для малого бизнеса их выполнение становится непосильной ношей.
«Бюрократия при получении субсидий – большая проблема. Например, взяли и ввели требование, что если ты получаешь грант ЕС, и проект больше 200 000 евро, то должен делать закупки через реестр госзакупок. Но у малого бизнеса нет специалистов! Результат – отказы в получении грантов», – приводит она пример.
Каас также считает, что с точки зрения получения европейских денег Эстонию нужно разделить на две административные зоны: Харьюмаа плюс Тартумаа и все остальные.
«ВВП Эстонии составляет 79% от европейского. На основе этого рассчитывается то, сколько европейского финансирования получает наша страна. Однако лишь Харьюмаа (106%) и Тартумаа (78%) соответствуют этим критериям – во многих других уездах этот показатель составляет меньше 50%», – поясняет она.
Говоря о европейском регулировании в целом, Каас считает, что Эстония слишком часто бежит впереди паровоза и пытается слишком быстро внедрить европейские директивы.
«Очень часто мы пытаемся быть святее Папы Римского. Непонятно, к чему такая спешка. Положительный пример: закон об упаковке. Почему-то государство захотело очень быстро прекратить евродирективу в местный закон, но предприятия встали на дыбы, и удар удалось смягчить», – говорит она.