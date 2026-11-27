Назад Поднять порог НСО до 85 000 евро, убрать налоговые скачки и не быть святее Папы Римского: чего малый бизнес хочет от правительства? Вице-президент Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Марина Каас рассказала на конференции «Деловых ведомостей», посвященной тридцатилетнему юбилею издания, о том, какие ожидания от государства сформировала ассоциация с прицелом на поддержку бизнеса.

«Я бы выделила в первую очередь, три слова: предсказуемость, простота и возможности. Предсказуемость: малый бизнес хочет иметь время на адаптацию, и ему нужно, чтобы не было резких скачков налогов. Простота: меньше отчетности и дублирующих требований. Если государство запросило данные один раз, оно не должно делать это снова. И возможности: должен быть доступ к финансированию, рынку, специалистам и доступной по стоимости энергии», – резюмировала она.

Каас убеждена, что Эстония должна обязательно сохранить отсутствие корпоративного налога на прибыль, поскольку эта система зарекомендовала себя как одна из лучших в мире. А вот в других налоговых сферах она предлагает провести изменения.

Например, EVEA убеждена, что порог становления налогообязанным нужно увеличить с нынешних 40 000 евро до максимально разрешенными в ЕС 85 000 евро.

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«Возьмем типичное предприятие, работающее с физическим потребителем (например, косметический сектор, мода, персональное обслуживание, массажи, ремонтные работы). Как только оно достигает оборота в 40 000 евро, дальше происходит одно из двух: оно либо поднимает цену на 24% и становится неконкурентоспособным, либо за знаменитые на весь мир 7 минут создает новое предприятие под другим названием и продолжает оказывать эту услугу, пока новая фирма снова не достигнет оборота в 40 000 евро. Зачем это нужно?» – задается вопросом она. По ее словам, EVEA предлагала внедрить эту меру правительству, но понимания не встретила. «Мы были у одного из предшественников нынешнего министра финансов, но тот сразу сказал, что если эта мера будет иметь негативные последствия для бюджета, об этом не может быть и речи. Однако никто толком не провел анализа. На мой взгляд, негативных последствий для бюджета не будет, зато предприятиям будет легче», – сказала она. EVEA также предлагает реформировать минимальную зарплату. Во-первых, ограничить ее рост ростом ВВП страны (сейчас зарплаты растут быстрее экономики). Во-вторых, освободить ее от подоходного налога. EVEA также предлагает рассчитывать социальный налог исходя из реальной нагрузки работника, а не исходя из полной ставки. «Если предприятие нанимает сотрудника на частичную занятость, это для него очень дорого: например, он работает на треть или половину ставки, а соцналог платится как за полную», – приводит она пример. EVEA также предлагает разрешить членам правления и самозанятым платить за собственную государственную медицинскую страховку. «Иначе государство недополучает налогов, а люди – социальных гарантий», – сетует она. Горячие новости dv.ee Надежда смягчить удар не оправдалась. Eesti Energia официально объявила о сокращении свыше 340 сотрудников dv.ee Ушедшая в отставку Йоллер не единственная, Михал тоже нарушил тот же закон Другие министры тоже нарушали закон dv.ee Европейский совет оказывает на эстонцев влияние, исчисляемое миллиардами KM ИИ ищет счета, предприниматель сосредоточен на бизнесе

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Think small fist

Каас также предлагает внедрить принцип «think small first», что означает, что при разработке нового закона нужно учитывать, сможет ли его выполнить самое малое предприятие из возможных – состоящее из одного человека. По словам Каас, сегодня законы зачастую разрабатываются под крупные и средние предприятия, а для малого бизнеса их выполнение становится непосильной ношей.

«Бюрократия при получении субсидий – большая проблема. Например, взяли и ввели требование, что если ты получаешь грант ЕС, и проект больше 200 000 евро, то должен делать закупки через реестр госзакупок. Но у малого бизнеса нет специалистов! Результат – отказы в получении грантов», – приводит она пример.

Каас также считает, что с точки зрения получения европейских денег Эстонию нужно разделить на две административные зоны: Харьюмаа плюс Тартумаа и все остальные.

«ВВП Эстонии составляет 79% от европейского. На основе этого рассчитывается то, сколько европейского финансирования получает наша страна. Однако лишь Харьюмаа (106%) и Тартумаа (78%) соответствуют этим критериям – во многих других уездах этот показатель составляет меньше 50%», – поясняет она.

Говоря о европейском регулировании в целом, Каас считает, что Эстония слишком часто бежит впереди паровоза и пытается слишком быстро внедрить европейские директивы.

«Очень часто мы пытаемся быть святее Папы Римского. Непонятно, к чему такая спешка. Положительный пример: закон об упаковке. Почему-то государство захотело очень быстро прекратить евродирективу в местный закон, но предприятия встали на дыбы, и удар удалось смягчить», – говорит она.