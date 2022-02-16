Интервью

Дмитрий Полтавский

16 февраля 2022 в 4:00 Поделиться:









Олег Швайковский: как я ушел из большого бизнеса и стал учителем физики

Гость подкаста «Деловые люди» - бывший топ-менеджер компании Nortal Олег Швайковский. Год назад он удивил многих, объявив, что покидает свой пост и уходит из корпоративного мира.

На счету Швайковского - целый ряд крупных проектов. В частности, он запускал филиал Nortal в США, а до работы в ведущей ИТ-компании Прибалтики занимал руководящие должности в MicroLink, Elion и Telia.

Еще недавно пресса называла Швайковского не иначе как «гуру эстонского ИТ–сектора», человеком, стоявшим у истоков создания дигитального государства.

Сегодня Олег Швайковский – скромный преподаватель физики, один из руководителей православной школы святого Иоанна Богослова.

По его словам, радикальный дауншифтинг стал осознанным шагом, о котором он ни капли не жалеет.

На что похожа нынешняя жизнь бывшего топ–менеджера? Как изменились его планы, и не собирается ли он однажды вновь (а вдруг?) вернуться в корпоративный мир?

Ведущий подкаста - Дмитрий Полтавский.