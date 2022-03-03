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    Деловые люди: что происходит с ценами на нефть и газ? Каковы перспективы?

    Фото: Лийз Трейманн, Елена Ценно

    В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.

    Белый - эксперт в области энергетики, и поэтому почти весь подкаст был посвящён именно этой теме.

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    Деловые в эфире
    Деловые люди: что происходит с ценами на нефть и газ? Каковы перспективы?
    В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
    В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
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