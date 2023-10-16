Интервью

Риво Сарапик

16 октября 2023 в 12:20









Глава Merko: с каждым годом время становится дороже

Глава биржевой компании Merko Андрес Тринк признает, что постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна немногим. «Я не могу уйти домой в пять и выдернуть штепсель из розетки, я живу этой жизнью 24/7». Фото: Andras Kralla

Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.

Андрес Тринк поделился в программе радио Äripäev «Juhi jutud» своим управленческим опытом, рассказав о том, какую роль в его жизни сыграли США, что он как руководитель усвоил из своей работы в банковской сфере и почему он хотел стать руководителем Merko еще много лет назад. Вот наиболее яркие из его высказываний.