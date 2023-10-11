Интервью

Полина Волкова

11 октября 2023 в 9:00









Основатель Vipmedicum: шесть бизнесов на доверии и без диктатуры

Основатель Vipmedicum Роман Хенсон не считает себя жестким руководителем.

В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.

Началась эта небольшая медицинская империя с кабинета красоты, который Роман открыл вместе с супругой Александрой 15 лет назад.

Роман называет себя гуманистом и утверждает, что руководитель он не жёсткий. Как управлять шестью параллельными проектами, не прибегая к методу «железной руки», – слушайте в подкасте «Деловые люди» с Романом Хенсоном.