    Вельо Коннимойс: сократите расходы на бетон и инвестируйте в учителей

    Вельо Коннимойс.Фото: Liis Treimann

    Чтобы не допустить усугубления кризиса образования, правительство должно значительно повысить зарплаты учителям и провести реформу школьной сети, смягчив хроническую нехватку средств в системе образования, пишет руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии, предприниматель Вельо Коннимойс.

    Зарплата эстонских учителей по-прежнему на четверть ниже, чем у других работников с высшим образованием. Поэтому учителя уходят с работы, а молодежь не приходит. Это означает быстрое снижение уровня образования всех наших детей, что, в свою очередь, влияет на наше коллективное благополучие. В стране с открытой экономикой образование мирового уровня – ключевой вопрос для успеха бизнеса и, как следствие, роста благосостояния общества. Поэтому образование – одна из немногих сфер, где работодатели ожидают большего финансового вклада от государства.
    Поскольку качественное образование начинается с учителя и того, насколько его ценят, например, с зарплаты, работодатели рекомендовали правительству поставить перед собой задачу повысить к 2026 году зарплату учителей общего и профессионального образования как минимум до уровня в полторы средние зарплаты. Заработная плата учителей точных и естественных наук, которых не хватает наиболее остро, должна вырасти в два раза по сравнению со средней. Помимо формулирования целей, необходимо разработать надежный план действий по их реализации, поскольку лозунги не реализуются сами по себе.
    Эти цели, сформулированные работодателями, более амбициозны, чем то, что было согласовано и обещано в коалиционном соглашении весной, но это неизбежно необходимые шаги, учитывая масштабы кризиса в сфере образования.

    Зарплаты растут, но не вырастут

    Средний возраст учителей высок, и он растет, а прироста нет, т.е. отсутствует целое поколение молодых учителей. Особенно плохо обстоит дело с учителями точных и естественных наук. Без вдохновляющих лидеров в этих областях у нас не будет достаточного количества ученых и инженеров, чтобы заполнить высокооплачиваемые рабочие места в компаниях и способствовать их созданию, тем самым помогая сделать общество в целом богаче.
    Деньги на сокращение отставания в зарплате учителей можно найти за счет оптимизации системы образования. По сравнению, например, с Финляндией, у нас неоправданно много пустующих площадей в школьных зданиях на одного учащегося – это лишние расходы. Необходимо сократить расходы на бетон и вкладываться в учителей. Эти давно отложенные решения и действия необходимо предпринять, поскольку в противном случае нехватка денег в сфере образования только усугубится.
    Этой осенью учителя снова заговорили о забастовке, и их гнев понятен, поскольку правительство нарушило свое слово. Кроме того, запланированное на следующий год повышение зарплат на несколько процентов по сути означает их снижение, поскольку остальные зарплаты в следующем году, как ожидается, будут расти значительно быстрее.

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