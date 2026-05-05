Миллионное дело, связанное с Kalevi Panorama, вернули в суд

Суд решил возобновить производство в отношении российского предпринимателя Юрия Петрова, с которого в феврале было взыскано 3,2 млн евро в пользу противоположной стороны.
Юрий Петров, который ранее руководил компанией Tycoon, стоящей за девелоперским проектом Kalevi Panorama, борется в суде с требованием своего бывшего работодателя. Петрову также принадлежало 20% компании.
  • Foto: Liis Treimann
В феврале Харьюский уездный суд постановил, что Юрий Петров должен выплатить 3,2 млн евро стоящей за проектом Kalevi Panorama компании Tycoon, которую он ранее возглавлял. Решение было вынесено заочно, поскольку Петров не явился на судебное заседание.
На заседании, состоявшемся днем ранее, обсуждалось, получил ли Петров направленную ему повестку. После вынесенного в феврале заочного решения Петров заявил Äripäev, что узнал о заседании уже постфактум и намерен выяснить, что могло произойти с его уведомлением.
Петров заявил в феврале, что не исключает: уведомление могли отправить ему по электронным каналам. Однако на момент проведения заседания у него не было возможности в нем участвовать и представить свою позицию. «Я не признаю вины и считаю предъявленные обвинения необоснованными», – сказал Петров, пообещав обжаловать решение и выяснить, каким образом суд должен уведомлять о заседаниях.

Харьюский уездный суд отметил, что основание для возобновления производства есть независимо от того, была ли для этого уважительная причина, если при неявке на заседание судебная повестка была вручена ответчику или его представителю иначе, чем лично под подпись на судебном заседании или в электронном виде. В данном случае повестка считалась доставленной уже в момент ее отправки.
Кроме того, Петрова освободили от уплаты госпошлины.
Также Юрий Петров ходатайствовал о государственной юридической помощи, поскольку спор объемный и юридически сложный, а его доход не позволяет оплатить услуги адвоката. Однако суд в этом отказал.
Спор вокруг девелоперского проекта в центре города
Когда строительство Kalevi Panorama рядом со стадионом «Калев» в Таллинне было завершено и большинство квартир продано, в компании неожиданно разгорелся конфликт. В ноябре 2022 года без участия Юрия Петрова прошло собрание акционеров, на котором его отстранили от управления. С тех пор Петров и компания, которой он ранее руководил, пытаются урегулировать разногласия, в том числе в суде.
За денежной суммой стоит множество споров
Представитель истца Tycoon OÜ Даниил Савицкий в феврале пояснил Äripäev, что компания уже давно спорит с Юрием Петровым о том, было ли отстранение Петрова от правления компании законным.
По его словам, сейчас уже ясно, что Петров больше не входит в правление, а крупный акционер заказал специальную проверку, выявившую многомиллионные злоупотребления. Он уточнил, что требование в 3,2 млн евро объединяет все выявленные претензии в одну сумму.
Петров отметил после вынесения предварительного решения в феврале, что суд не учел его позицию и представленные им ранее доказательства, а новые он не смог подать, поскольку заседание прошло без его участия.
«Судья принял решение на основании моего отсутствия, а не потому, что истец предъявляет справедливые требования, – прокомментировал Петров. – Я не согласен с этими утверждениями и обвинениями».

Спорная компания
Tycoon OÜ была создана специально для реализации девелоперского проекта Kalevi Panorama, расположенного рядом со стадионом «Калев» в Таллинне.
Юрий Петров был председателем правления компании почти все это время – более восьми лет. Ему также принадлежало 20% акций компании, однако основным инвестором проекта всегда был крупный российский бизнесмен Владимир Воронин, которому принадлежали остальные 80%.
Миллиардер Владимир Воронин – основатель и президент группы ФСК, одного из крупнейших в России застройщиков и девелоперов многоквартирного жилья.
Юрий Петров ранее говорил «Деловым ведомостям», что считает произошедшее враждебным захватом компании. По его словам, когда строительство Kalevi Panorama было завершено и большинство квартир продано, у крупного собственника Владимира Воронина появился новый представитель – Александр Гребенюк, который сообщил, что организовал собрание акционеров, где Петрова отстранили от руководства.
Из-за отстранения от управления стороны также судились.
Российский миллиардер и владелец жилого комплекса Kalevi Panorama Владимир Воронин также обвинял местного руководителя компании Юрия Петрова в присвоении денег. Петров, в свою очередь, считал, что его хотели отстранить от управления проектом, поскольку он хотел помешать выводу денег за границу.
