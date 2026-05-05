Миллионное дело, связанное с Kalevi Panorama, вернули в суд

Харьюский уездный суд отметил, что основание для возобновления производства есть независимо от того, была ли для этого уважительная причина, если при неявке на заседание судебная повестка была вручена ответчику или его представителю иначе, чем лично под подпись на судебном заседании или в электронном виде. В данном случае повестка считалась доставленной уже в момент ее отправки.

Кроме того, Петрова освободили от уплаты госпошлины.

Также Юрий Петров ходатайствовал о государственной юридической помощи, поскольку спор объемный и юридически сложный, а его доход не позволяет оплатить услуги адвоката. Однако суд в этом отказал.

Спор вокруг девелоперского проекта в центре города Когда строительство Kalevi Panorama рядом со стадионом «Калев» в Таллинне было завершено и большинство квартир продано, в компании неожиданно разгорелся конфликт. В ноябре 2022 года без участия Юрия Петрова прошло собрание акционеров, на котором его отстранили от управления. С тех пор Петров и компания, которой он ранее руководил, пытаются урегулировать разногласия, в том числе в суде.

За денежной суммой стоит множество споров

Представитель истца Tycoon OÜ Даниил Савицкий в феврале пояснил Äripäev, что компания уже давно спорит с Юрием Петровым о том, было ли отстранение Петрова от правления компании законным.

По его словам, сейчас уже ясно, что Петров больше не входит в правление, а крупный акционер заказал специальную проверку, выявившую многомиллионные злоупотребления. Он уточнил, что требование в 3,2 млн евро объединяет все выявленные претензии в одну сумму.

Петров отметил после вынесения предварительного решения в феврале, что суд не учел его позицию и представленные им ранее доказательства, а новые он не смог подать, поскольку заседание прошло без его участия.

«Судья принял решение на основании моего отсутствия, а не потому, что истец предъявляет справедливые требования, – прокомментировал Петров. – Я не согласен с этими утверждениями и обвинениями».