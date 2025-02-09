В октябре две предпринимательницы открыли в Вильянди магазин без упаковки Nullpood, где можно купить ровно столько продуктов, сколько нужно. Начальный этап развития бизнеса еще продолжается, но среди клиентов уже закрепились экологически сознательные мамы, студенты и пенсионеры, рассказали владелицы.
- Кейти Халлик и Хелен Янсон предложили покупателям принципиально новый подход – товары можно брать в свою тару или воспользоваться банками и бутылками, которые уже собраны в магазине. Foto: Liis Treimann
Как и в случае многих малых предприятий, владельцы магазина сталкиваются с трудностями. «Если у тебя нет долгов, значит, ты успешный предприниматель в Вильянди», — с иронией замечает Хелен Янсон. В то время как безупаковочные магазины в городах Пярну и Тарту закрылись, спрос на такой формат торговли все-таки существует. Однако важно выбрать подходящее место, где аренда будет доступной, а поток клиентов стабильным.
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