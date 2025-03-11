Назад 11.03.25, 18:45 Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников Два текстильных предприятия, Tailor Service и K.B. Passage, планируют уволить всех своих работников, так как заказы из-за рубежа больше не поступают.

Швейный цех. Foto: K.B. Passage

«Мы работали на рынке больше 13 лет, шили рубашки. А теперь вынуждены сократить всех своих работников, у нас их 25 человек...» – сказала ДВ собственник зарегистрированного в Таллинне предприятия Tailor Service Наталья Кравченко.