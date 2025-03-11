Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников

«Мы работали на рынке больше 13 лет, шили рубашки. А теперь вынуждены сократить всех своих работников, у нас их 25 человек...» – сказала ДВ собственник зарегистрированного в Таллинне предприятия Tailor Service Наталья Кравченко.
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Волна закрытий в текстильной и швейной промышленности еще не завершилась, и ранней весной деятельность в Эстонии могут прекратить многие компании сектора, рассказала генеральный директор A La Carte Uniforms Кристийна Тикерпяэ.
Совокупный оборот эстонских компаний швейной и текстильной промышленности за последний год снизился в среднем на 10%, однако рыночные доли существенно не изменились – 15 крупнейших предприятий контролируют 60% рынка, следует из отчета о конкуренции Инфобанка Äripäev.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.