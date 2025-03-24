Назад 24.03.25, 13:20 Олег Гросс о проблемах со здоровьем: это случилось внезапно, и я понял, что время ограничено Предприниматель Олег Гросс (73), перенесший полтора года назад инсульт и потерявший из-за этого голос, говорит, что сейчас чувствует себя на 50 лет, однако внезапные проблемы со здоровьем заставили его по-новому взглянуть на жизнь.

Олег Гросс говорит, что инсульт настиг его неожиданно, и он понял, что жизнь конечна. Foto: Андрас Кралла

«До того момента я думал, что со мной никогда ничего не случится. А когда это произошло, я начал понимать, что жизнь все-таки ограничена во времени», – сказал он.

Например, проблемы со здоровьем подтолкнули его передать повседневное управление своими компаниями сыну. В большом интервью Гросс рассказал, почему он был строгим отцом, чем его сын Георг Гросс отличается от него самого, как между ними распределены роли в управлении фирмами, сколько денег он тратит в месяц на жизнь, как поддерживает себя в хорошей физической форме, сколько любви сейчас в его жизни и почему, по его мнению, хорошо, что социал-демократов выгнали из правительства.

Ниже приведено отредактированное в письменной форме интервью с Олегом Гроссом, которое прозвучало в эфире радиопередачи Äripäev «Läbilöök». В конце статьи можно прослушать полную аудиозапись беседы.