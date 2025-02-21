Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой

«Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии всегда хуже всех в ЕС»

По словам владельца торговой сети Grossi Олега Гросса, прошлый год был для его торговой сети успешным – ведь экономика Эстонии падала. Поэтому посещаемость магазинов выросла на 10%, а Гросс планирует зайти в новый для себя бизнес.