Деловые ведомости
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  • 21.02.25, 14:42

Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой

Олег Гросс – ведущий предприниматель Ляэне-Вирумаа, недавно перенесший инсульт – рассказал, что сейчас его здоровье идет на поправку. Компанию OG Elektra в настоящее время возглавляет его сын Георг.
Коллекция автомобилей Олега Гросса насчитывает около 60 автомобилей. В основном это или мощные западные, или советские автомобили.
  • Коллекция автомобилей Олега Гросса насчитывает около 60 автомобилей. В основном это или мощные западные, или советские автомобили.
Утро Гросс начинает в пять утра с выполнения сотни гимнастических упражнений. После этого он готов к работе. Дом и работа Гросса находятся под одной крышей.
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