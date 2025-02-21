Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой

OG Elektra строит в Вильянди спа-отель, подрядчиком выступает Nordecon. Строительство стоимостью 30 миллионов евро будет завершено через два года летом. По словам Олега Гросса, не менее 10 миллионов евро уйдет на внутреннее оснащение здания.
«Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии всегда хуже всех в ЕС»
По словам владельца торговой сети Grossi Олега Гросса, прошлый год был для его торговой сети успешным – ведь экономика Эстонии падала. Поэтому посещаемость магазинов выросла на 10%, а Гросс планирует зайти в новый для себя бизнес.
На прошлой неделе Lidl Eesti сообщила, что с 1 марта этого года повысит зарплаты всех сотрудников магазинов. В общей сложности фонд оплаты труда Lidl Eesti увеличится примерно на 1 080 000 евро. В то же время откроются несколько новых магазинов.
25 января Олег Гросс снова устраивает новогодний корпоратив для всех своих сотрудников, куда приглашает и партнеров и руководителей других торговых сетей. Среди исполнителей на сцене выступят суперзвёзды 90-х Rednex и Mr. President.
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