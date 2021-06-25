Инвестор Тоомас • 25 июня 2021 в 13:11
Инвестор Тоомас
Только для подписчиков
Инвестор Тоомас

Инвестор Тоомас: в случае моей смерти наследники при реализации активов должны заплатить 85 000 евро налогов

Фото: Лийз Трейманн

Пандемия заставила меня задуматься, что станет с моим портфелем в случае моей смерти. Оказалось, что наследники, которым перейдёт мой портфель, должны при его продаже заплатить ошеломляющую сумму подоходного налога.

Теперь, когда после ужасной пандемии страх отступил, я начал все больше задумываться о вечном: что станет с моим инвестиционным портфелем, когда я переберусь на небеса?

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Инвестор Тоомас
    Инвестирование
    Биржа
    Акции
    Облигации
    Краудфандинг
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи