Инвестор Тоомас • 25 июня 2021 в 13:11
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: в случае моей смерти наследники при реализации активов должны заплатить 85 000 евро налогов
Пандемия заставила меня задуматься, что станет с моим портфелем в случае моей смерти. Оказалось, что наследники, которым перейдёт мой портфель, должны при его продаже заплатить ошеломляющую сумму подоходного налога.
Теперь, когда после ужасной пандемии страх отступил, я начал все больше задумываться о вечном: что станет с моим инвестиционным портфелем, когда я переберусь на небеса?
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