Инвестор Тоомас: изучил одну рекомендацию финансового эксперта
Шарм-эш-Шейх в Египте - один из многих курортов, куда можно попасть через Novaturas. Фото: Asmaa Waguih, Reuters/Scanpix
Финансовый эксперт Пааво Сийманн пару недель назад подкинул мне интересную инвестиционную идею. Решил разобраться, что к чему.
Недавно инвестор и аналитик Пааво Сийманн в передаче «Час инвестора Тоомаса» делился своими рекомендациями а акций балтийской биржи. Я тогда для себя отдельно отметил литовского туроператор Novaturas, у которого, по словам Сиймана, второй квартал может оказаться интересным. «Это может позитивно повлиять на цену акции», - отметил тогда Сийман и намекнул, что я, при желании, мог бы поспекулировать с этой акцией.
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