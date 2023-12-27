Инвестор Тоомас: не хотелось бы дважды наступать на грабли с Adobe

После новостей о сделке с Figma цена акций Adobe упала. Но вскоре тренд развернулся, и за 15 месяцев общий рост составил 118%. Фото: AP/Scanpix

Отмена сделки стоимостью 20 миллиардов долларов со стороны Adobe, акции которой есть в моем портфеле, по мнению одних, – удача, другие полагают, что ничего хорошего в этом нет. Я попытался разобраться, что это на самом деле.

В этом году компания Adobe встретила Рождество новостью о том, что она отменяет сделку на сумму 20 миллиардов долларов по покупке Figma – восходящей звезды дизайнерского программного обеспечения. Компания увидела, что у сделки мало шансов получить одобрение антимонопольных органов, и предпочла, как выразились некоторые комментаторы, бесконечному ужасу неприятный конец.

В ноябре 2021 года я не зафиксировал прибыль по своей позиции, что вызвало негодование известного трейдера Александра Элдера, который заявил, что я совершил преступление против своего портфеля. Менее чем за год я прошел путь от солидного плюса до большого убытка. Сегодня я снова в плюсе и размышляю, стоит ли мне на этот раз зафиксировать прибыль или повременить до очередных новостей.

Антимонопольные правила ужесточились

Решение Adobe и Figma отменить сделку было обоюдным. «Мы оба видели, что путь становится все уже», – сказал соучредитель и генеральный директор Figma Дилан Филд в интервью New York Times. По словам Филда, с сентября прошлого года, когда было объявлено о сделке, регуляторная среда изменилась. «В целом существует большой разрыв между тем, как регуляторы и мы понимаем эту сферу».

«Печально и досадно, что мы не смогли завершить сделку», – добавил Филд. Он также сообщил New York Times, что Figma вряд ли найдет нового покупателя. То же самое в своем комментарии сказал и аналитик сектора программного обеспечения в Mizuho Securities Грегг Московиц.

На момент, когда Adobe сделала предложение о покупке Figma, рыночная стоимость Figma оценивалась примерно в 10 миллиардов долларов. Предложение Adobe в 20 миллиардов долларов было щедрым, и вряд ли подобное предложение поступит от частного капитала, если оно вообще поступит, цитирует Московица Fortune.

Московиц также был удивлен тем, что компании отменили сделку еще в этом году. «Мы прогнозировали, что Adobe будет бороться за нее в новом году», – отметил Московиц.

Однако антимонопольные органы США, Европейского Союза и Великобритании выступили против сделки. Согласно заявлению, сделанному на прошлой неделе комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, регулирующие органы, особенно на цифровых рынках, должны смотреть не только на текущее состояние продуктов и пересечение рынков, но и на обеспечение конкуренции в будущем.

Все выиграли или проиграли?

Тем не менее, Figma не останется с пустыми руками: компания получит от Adobe штраф в размере 1 миллиарда долларов США. Некоторые аналитики отмечают этот факт наряду с другими положительными моментами. По их мнению, отмена сделки – это беспроигрышный вариант для всех: антимонопольные органы довольны, что им не пришлось воевать с компаниями, Figma за год из ничего заработала миллиард долларов, а Adobe избежала переплаты и теперь может использовать отложенные деньги, например, для выкупа собственных акций.

Реакция инвесторов, придерживающихся этой точки зрения, также привела в движение акции Adobe на рынке. Когда о сделке было объявлено в сентябре прошлого года, цена акций упала на 17% за один день. Теперь, когда от сделки отказались, акции выросли более чем на 2%.

Но есть и другой взгляд на ситуацию. Миллиард – это все равно лишь двадцатая часть того, что акционеры Figma могли бы получить. Сделка могла бы быть принята антимонопольными органами, если бы Adobe пошла на ряд других уступок. Вместо выкупа акций, которые и так сегодня находятся на высоком уровне, Adobe укрепила бы свои лидирующие позиции на рынке дизайнерского программного обеспечения.

Облачное программное обеспечение Figma позволяет легко и удобно создавать пользовательские интерфейсы для программ и веб-страниц. Аналог Adobe XD оказался менее успешным, – отсюда и желание Adobe купить Figma, – и в последний год практически не было разговоров о том, что Adobe продолжает разработку XD. Очевидно, они ждали, когда сделка состоится, чтобы отказаться от XD.

Однако теперь Adobe придется вернуться к XD и развивать Photoshop и Illustrator, чью долю рынка Figma также может сократить. Так что у Adobe будет больше денег после завершения сделки, но проблем не меньше.

Топливо для ралли может закончиться

Наряду с Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Nvidia и Tesla, акции Adobe, входящей в эту «большую семерку», в этом году хорошо росли. Цена акций начала расти после падения, последовавшего за сделкой с Figma. В целом же за 15 месяцев акции Adobe выросли на 118%. Это не только вернуло мою позицию из бездны на поверхность, но и увеличило мой доход на 28,4%.

Трудно сказать, сколько в этом росте было общего ралли «большой семерки», а сколько ажиотажа вокруг искусственного интеллекта (AI), с которым Adobe также связана. Или рост был вызван сделкой с Figma, обещающей снижение конкуренции и повышение прибыли. Очевидно, что все три фактора сыграли свою роль.

Но теперь наступил момент, когда один из этих трех факторов исчез. Как долго бум «большой семерки» и искусственного интеллекта будет продолжаться, конечно, никто не знает. По мнению некоторых аналитиков, и то, и другое уже слишком далеко ушло от реальности, но одного этого может быть недостаточно, чтобы остановить продолжение роста. Как однажды сказал Джон Мейнард Кейнс, рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность. И это можно отнести и к нынешним ралли.

В любом случае, я не собираюсь наступать на те же грабли дважды, поэтому поставлю стоп-лосс, чтобы прибыль вновь от меня не ускользнула. Соотношение цены акции и прибыли выросло до более чем 50, и это в то время, когда рост прибыли в ближайшие годы может быть не очень высоким. Поэтому я установил стоп-лосс на уровне 582 доллара за акцию, что оставляет мне прибыль в размере около 25% от цены покупки. Я был бы рад получить такую прибыль, но в то же время тенденция к росту цены акций может сохраниться. Я буду следить за этой позицией и при необходимости буду перемещать стоп-лосс.