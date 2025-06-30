Инвестор Тоомас: чтобы выжать максимум из Nvidia, нужно пережить временное падение

Предложенная аналитиками целевая цена означала бы рост стоимости компании до 6 триллионов долларов, что, исходя из текущих данных, является неожиданной цифрой.
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Как вы помните, 9 мая я писал, что акции Nvidia недооценены. С того момента цена выросла почти на 33%. Мои 52 000 евро превратились в 66 000 евро. 14 000 евро – запросто! Всего за пару месяцев я окупил свою подписку на Äripäev до конца жизни.
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В то время как цена акций Nvidia стремится к новым рекордам, инсайдеры производителя чипов во главе с исполнительным директором компании Дженсеном Хуангом продали в июне акции компании на сумму более полумиллиарда долларов.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым решаем судьбу искусственного интеллекта, узнаем что там у Илона Маска, а также берем те события, которые повлияли на американские фондовые рынки и разбираем их.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.