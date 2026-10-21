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Инвестор Тоомас: упустил огромную доходность норвежской «дойной коровы»

Тот, кто купил акции Höegh Autoliners в мае прошлого года, когда я о них писал, к сегодняшнему дню заработал почти 150%. Я, к сожалению, в их число не вхожу – тогда я оставил акцию лишь в списке наблюдения.
Рынок судов сейчас очень напряженный, и весь флот Höegh Autoliners полностью загружен.
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