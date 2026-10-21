Инвестор Тоомас: упустил огромную доходность норвежской «дойной коровы»

Тот, кто купил акции Höegh Autoliners в мае прошлого года, когда я о них писал, к сегодняшнему дню заработал почти 150%. Я, к сожалению, в их число не вхожу – тогда я оставил акцию лишь в списке наблюдения.
Похоже, телефонное мошенничество уже не приносит дохода, поэтому теперь аферисты охотятся за сбережениями, используя и мое имя. Я никого не приглашаю в WhatsApp, и если кто-то от моего имени обещает быстрое богатство, то у него, вероятно, есть один конкретный инвестиционный план – положить именно ваши деньги в собственный карман.
Акции McDonald’s, зарабатывающей на котлетах и булочках, опустились до минимума за последние четыре года, потеряв за девять месяцев почти треть стоимости. В чем проблема – в изменившемся отношении к бургерам или причина глубже?
В случае с Anthropic, создателем искусственного интеллекта Claude, очень легко смешать два разных вопроса: впечатляет ли компания с технологической точки зрения и являются ли ее акции хорошей инвестицией.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.