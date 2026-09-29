Инвестор Тоомас: почему я сейчас не стал бы инвестировать в Anthropic
В случае с Anthropic, создателем искусственного интеллекта Claude, очень легко смешать два разных вопроса: впечатляет ли компания с технологической точки зрения и являются ли ее акции хорошей инвестицией.
Утечка проспекта первичного публичного размещения акций компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic, готовящейся к выходу на биржу, показала, насколько дорогим и капиталоемким в действительности является быстрый рост компании.
OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году, заявил генеральный директор компании Сэм Альтман в интервью журналу Fortune. По его словам, компании сейчас нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.