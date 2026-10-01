Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%319,67
  • OMX Riga−0,01%971,45
  • OMX Tallinn−0,11%2 229,9
  • OMX Vilnius0,14%1 511,17
  • S&P 5000,31%7 675,52
  • DOW 300,06%50 938,85
  • Nasdaq 0,37%26 961,2
  • FTSE 100−1,68%10 428,27
  • Nikkei 2253,3%68 956,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,63
  • OMX Baltic−0,11%319,67
  • OMX Riga−0,01%971,45
  • OMX Tallinn−0,11%2 229,9
  • OMX Vilnius0,14%1 511,17
  • S&P 5000,31%7 675,52
  • DOW 300,06%50 938,85
  • Nasdaq 0,37%26 961,2
  • FTSE 100−1,68%10 428,27
  • Nikkei 2253,3%68 956,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,63

Инвестор Тоомас: миллион уже близко – за месяц портфель вырос более чем на 26 000 евро

Сентябрь оказался удачным месяцем. За последний месяц мой портфель вырос на 3,3% и завершил его на новом рекордном уровне.
Я люблю считать деньги и мечтать тоже. До портфеля в миллион евро мне пока не хватает примерно 163 500 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 01.10.26, 13:21
Октябрь начинается с перемен: фьючерсы предвещают сильный рост на биржах
Фьючерсы на американские акции в четверг утром росли: инвесторы начали новый торговый месяц на фоне ослабления инфляционного давления, хотя доходность облигаций по-прежнему остается высокой.
Биржа
  • 22.09.26, 09:04
Акции технологических компаний резко подорожали, Nasdaq достиг рекордного уровня
Акции Meta, AMD и Intel выросли примерно на 10%
Американские акции выросли в понедельник на фоне снижения цен на нефть, роста биткоина выше 86 000 долларов и укрепления технологического сектора перед намеченной на эту неделю встречей руководителей компаний сферы искусственного интеллекта с председателем КНР Си Цзиньпином.
Биржа
  • 06.09.26, 12:36
Проклятье сентября: должны ли инвесторы придержать свои деньги?
Сентябрь пользуется дурной славой на фондовых рынках. Чем это обусловлено и есть ли у инвесторов основания для опасений?
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.09.26, 18:46
Создатели нашумевшего «здорового» лимонада получили предписание и штраф от надзорного ведомства
2
Новости
  • 29.09.26, 15:34
Bombay Group закрывает казино и ресторан. «Продолжим заниматься тем бизнесом, который работает»
3
Новости
  • 30.09.26, 16:08
«Возможно, придется банкротить фирму – у них больше денег, чтобы судиться»
4
Новости
  • 28.09.26, 06:00
В ТОПе русскоязычных богачей – хозяйка завода, работающего на Нидерланды. Мужчины-промышленники предпочитают Россию, Беларусь и Францию
5
Новости
  • 28.09.26, 12:28
Новый глава Enefit предупреждает о трудной зиме. «Нам нужно еще больше генерирующих мощностей»
6
Новости
  • 30.09.26, 10:10
Сеть салонов, вышедшая за пределы Эстонии, оказалась на грани банкротства. Бывший и новый владельцы обвиняют друг друга

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 01.10.26, 18:11
Инвестор Тоомас: миллион уже близко – за месяц портфель вырос более чем на 26 000 евро
Новости
  • 01.10.26, 17:01
Единственный производитель холодильников в Балтии подал заявление о банкротстве
Новости
  • 01.10.26, 16:49
Reuters: США угрожают оставить Германию и Францию без дизельного топлива
Новости
  • 01.10.26, 15:09
Кельдо готовит меры на случай возможного энергетического кризиса
Биржа
  • 01.10.26, 14:38
Дивидендная весна на Таллиннской бирже: некоторые компании могут сократить выплаты
Новости
  • 01.10.26, 14:33
Россия задержала судно, следовавшее в порт Силламяэ
Биржа
  • 01.10.26, 13:21
Октябрь начинается с перемен: фьючерсы предвещают сильный рост на биржах
Новости
  • 01.10.26, 13:14
Из-за войны России против Украины и Эль-Ниньо цены на сельхозпродукцию резко выросли

Сейчас в фокусе

После смены владельца управлявшая сетью салонов роликового массажа компания Abel OÜ дошла до подачи заявления о банкротстве, а ее прежний и новый владельцы теперь спорят о том, кто в этом виноват.
Новости
  • 30.09.26, 10:10
Сеть салонов, вышедшая за пределы Эстонии, оказалась на грани банкротства. Бывший и новый владельцы обвиняют друг друга
Журналист биржевой редакции Äripäev Яан Мартин Райк на реальных деньгах проверит способность ИИ показать результат лучше биржевого индекса.
Биржа
  • 30.09.26, 08:49
Журналист Äripäev на год доверит свои деньги ИИ, чтобы обыграть рынок
Инвестиционный эксперимент
Ликвидатор генподрядчика проекта «Новая Голландия» утверждает, что застройщик не доплатил ему за выполненные работы.
Новости
  • 30.09.26, 16:08
«Возможно, придется банкротить фирму – у них больше денег, чтобы судиться»
Получит ли Налогово-таможенный департамент доступ к бухгалтерской программе предприятия? Нет. Предприниматель сохранит полный контроль над своими данными и будет сам решать, когда передавать их НТД, поясняет руководитель услуги по подоходному и социальному налогам Налогово-таможенного департамента Кюлли Кюльм-Кивистик.
Подсказка
  • 30.09.26, 13:08
Важные изменения в декларации TSD с октября: о чем надо знать не только бухгалтеру?
По словам члена правления Bombay Group Даяны Тийтсаар, компания продолжит заниматься тем бизнесом, который работает, – сохранятся отель и небольшой спа при нем.
Новости
  • 29.09.26, 15:34
Bombay Group закрывает казино и ресторан. «Продолжим заниматься тем бизнесом, который работает»
Государственные требования толкают цены на энергию вверх, как мы видели в 2022 году, предупредил энергетический эксперт Марко Алликсон.
Новости
  • 30.09.26, 12:34
Европейский газовый рынок перевернулся с ног на голову. Эксперты опасаются вмешательства государств
Остап Купновицкий.
ТОП
  • 30.09.26, 06:00
Бизнесмен из ТОПа: война добавила вопросы безопасности и непрерывности работы
По словам Майкола, Corvette обладает очень хорошо сбалансированным соотношением цены и качества. За год не возникло ни одной проблемы или поломки, поэтому номер телефона мастерской Ameerika Auto, которая занимается гарантийным ремонтом, успел покрыться толстым слоем пыли. «О других новых авто такого сказать нельзя», — добавляет он.
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026