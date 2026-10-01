Инвестор Тоомас: миллион уже близко – за месяц портфель вырос более чем на 26 000 евро

Американские акции выросли в понедельник на фоне снижения цен на нефть, роста биткоина выше 86 000 долларов и укрепления технологического сектора перед намеченной на эту неделю встречей руководителей компаний сферы искусственного интеллекта с председателем КНР Си Цзиньпином.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.