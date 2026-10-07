Инвестор Тоомас: подешевевший McDonald’s так и просится в портфель. Но есть одна проблема
Акции McDonald’s, зарабатывающей на котлетах и булочках, опустились до минимума за последние четыре года, потеряв за девять месяцев почти треть стоимости. В чем проблема – в изменившемся отношении к бургерам или причина глубже?
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