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Инвестор Тоомас: подешевевший McDonald’s так и просится в портфель. Но есть одна проблема

Акции McDonald’s, зарабатывающей на котлетах и булочках, опустились до минимума за последние четыре года, потеряв за девять месяцев почти треть стоимости. В чем проблема – в изменившемся отношении к бургерам или причина глубже?
Если присмотреться к бизнесу McDonald’s внимательнее, становится ясно, что он гораздо сложнее, чем просто котлеты и булочки.
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