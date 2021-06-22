Рынок недвижимости теперь активизировался в небольших городах

В мае число сделок с квартирами в Таллинне сократилось, тогда как в Пярну, несмотря на рост цен, активность на рынке недвижимости выросла.

Пляж в Пярну. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

«Одна из самых активных за 25 лет весна», - рассказывает руководитель бюро недвижимости в Пярну Kinnisvaraekspert Пеэтер Приск. По его словам, этим летом было продано несколько домов, которые были на рынке уже 2-3 года.