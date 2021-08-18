ABB закрывает часть производства в Эстонии

Goldman Sachs ожидает роста курса акций Wise на 25%

Пять крупных инвестиционных банков установили сегодня целевую цену для акций Wise, три из них ожидают роста курса, два - снижения, сообщает Äripäev.

Пять крупных инвестиционных банков установили сегодня целевую цену для акций Wise, три из них ожидают роста курса, два - снижения, сообщает Äripäev.