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    ABB закрывает часть производства в Эстонии

    Производство ABB в ЭстонииФото: Liis Treimann

    Компания ABB сообщила, что переводит производство электрораспределительных устройств из Эстонии в другие европейские страны.

    Насколько известно Äripäev, в подразделении, подлежащем закрытию, работает около ста человек.
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