Эпицентр

Кристьян Пруул

19 августа 2021 в 3:00 Поделиться:









Польша и Эстония столкнулись с похожими проблемами в энергетике. Какова стратегия Польши?

Белхатувская ТЭС - самая крупная ТЭС Евросоюза и самая мощная в мире станция, которая использует бурый уголь. Фото: Kacper Pempel

Польша осознает, что эпоха энергетики, базирующейся на каменном угле, проходит. У страны, с одной стороны, есть многомиллиардные планы, связанные с ветровой и атомной энергетикой, с другой - правительство Польши намечает широкий переход на использование природного газа.

У Польши и Эстонии есть общие черты – если наш энергетический сектор до сих пор зависел от сланца, то польский – от угля. В обеих странах ТЭЦ, работающие на сланце и угле, воспринимаются как залог энергетической безопасности. И в Польше, и в Эстонии горнодобывающий сектор оказывает существенное влияние на «зеленую» политику. Ни в Польше, ни в Эстонии нет атомной энергетики.