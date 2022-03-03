Торговые сети возвращают часть российских товаров оптовикам

Некоторые торговые сети возвращают поставщикам российские товары, изъятые с прилавков.

По словам оптовиков, за часть товаров они уже расплатились с российскими производителями, поскольку с этим регионом все импортеры работают с предоплатой.

«Крупные торговые сети заявили, что немедленно прекращают продажу товаров российского и белорусского производств. И теперь они хотят вернуть эти товары оптовым торговцам, потому что не могут позволить себе таких убытков», - сказал пожелавший остаться анонимным оптовик. По его словам, большие сети гонятся за популярностью, но за чужой счет. «Мы вынуждены увольнять людей и принимать другие очень трудные решения», - добавил он.

Бренд-менеджер торгово-посреднической фирмы SalestProff OÜ Мерье Райенд не знает, что будет с товарами, которые розничные сети возвращают компании, и какая судьба ожидает работников предприятия: «У нас работают и украинцы, но как мы будем платить им зарплату, если весь товар возвращается на склад и никому он не нужен?»

Еще один оптовик, импортирующий алкогольные напитки, сказал, что 99%; сетей возвращают им товар, ничего предварительно не обсудив: «Я понял бы, если бы они продали имевшийся у них товар и больше его не заказывали, но в данном случае они просто взяли импортеров за горло». По его словам, сети производят взаимозачет за товар, который они возвращают, но это ничуть не помогает импортеру, поскольку тот уже расплатился с производителем: «Это просто застрявший товар и зависшие деньги».

Товар обратно поставщику

Такие сети как Selver, Rimi, Prisma и Maxima уже убрали с прилавков российские и белорусские товары. В магазинах Соор их еще можно найти.

Менеджер по коммуникации Соор Мартин Мийдо пояснил, что сеть решила оставить в продаже скоропортящиеся продукты, тем более, что за них уже уплачено фирмам из России и Беларуси. Товары долгосрочного пользования Соор планирует убрать из продажи в течение одной-двух недель, поместив их сначала на склад. Что с ними будет дальше, пока не решено, но, видимо, их вернут оптовикам.

Магазины Selver упаковывают товары длительного хранения и отправляют на хранение или возвращают по договоренности поставщикам. «Например, алкогольные напитки поставщики согласны принять, и мы сможем заменить их другими товарами», - отметила директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу.

Товары, которые оптовики не хотят купить обратно, останутся пока на складе. Рийсалу отметила, что ничего не будет уничтожаться: «Очень трудно окончательно решить, как быть с этими товарами. С одной стороны, мы не хотим их продавать, с другой – это разбазаривание продуктов питания». Под вопросом и пожертвование – хотят ли люди потреблять российские товары?

Поставщики, которые покупают товар обратно, на самом-то деле, по словам Рийсалу, уже заплатили за него, и российские и белорусские производители деньги получили. Труднее всего в этой ситуации приходится мелким импортерам.

Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ сказал, что скоропортящиеся продукты были пожертвованы Продуктовому банку, а товары более длительного хранения пока находятся на складе, и что с ними будет в дальнейшем, пока неясно. Сеть Prisma сотрудничает с Эстонским красным крестом и собирает и пакует отдельно предметы гигиены российского и белорусского производства, которые пойдут в качестве гуманитарной помощи в Украину. Что касается продуктов питания, то тут Prisma сотрудничает с Продуктовым банком.

Руководитель отдела маркетинга и общественных связей Maxima Eesti Тийа Шапель пояснила, что небольшую часть убранных с прилавков российских и белорусских продуктов пришлось уничтожить, поскольку истекал срок их годности. Остальные товары компания поместила на складское хранение до тех пор, пока не будет решено, что с ними делать.

Поиски замены

Доля выручки от продажи товаров из России и Беларуси составляет в Selver около 1%, но в денежном выражении это, по словам Рийсалу, немалая сумма. Тийа Шапель отметила сказала, что в выручке Maxima российские и белорусские товары составляли примерно 2% - это меньше, чем оборот от украинских товаров.

По словам Вайдо Падумяэ, товары российского и белорусского производства составляли в обороте Rimi приблизительно 1%, причем среди них не было таких, которым нельзя найти замену. «В каких-то группах нам придется ввозить заменяющие товары, в прочих случаях увеличим складские запасы других товаров», - сказал он, назвав в качестве примера чай, большая часть которого поступала из России.

Среди удаленных из ассортимента Selver продуктов Катрин Рийсалу назвала соль и гречку, которым теперь придется найти замену.

Украинские товары получат особый знак

Мартин Мийдо из Соор сказал, что фирма планирует особо маркировать товары украинского происхождения. По его словам, пока неясно, насколько вырос интерес покупателей к украинским товарам, но у продавцов про них спрашивают.

Все больший интерес к украинским товарам проявляют и покупатели в Selver, где они тоже вскоре получат особую маркировку. Рийсалу отметила, что новых товаров из Украины поступать не будет, поэтому их доступность будет зависеть от запасов поставщиков – товары будут до тех пор, пока их можно заказывать.

Сейчас в сети Selver продается 260 товаров украинского происхождения. «Мы ищем как можно больше альтернатив, но полки все-таки пустеют», - сказала Рийсалу, добавив, что заканчиваются, например, алкогольные напитки из Украины.

Тийна Шапель из Maxima подтвердила, что и у них есть трудности с поставками украинских товаров, но им уже найдена замена.

По словам исполнительного директора Rimi Вайдо Падумяэ, украинские товары в ассортименте магазинов сети есть, хотя и не очень много. Запасов мало, а новые товары не поступают. Поэтому расширить выбор украинских товаров Rimi не может. «И таким образом, через продажу товаров мы не можем оказать помощь жителям Украины», - отметил он.

Падумяэ заметил, что интерес к украинским товарам люди проявляли уже недели две назад. В качестве примера он привел украинские томаты, популярность которых стала расти еще до эскалации конфликта.

Менеджер по коммуникации и ответственному предпринимательству сети Prisma Кристийна Тамберг тоже подметила рост популярности у покупателей украинских товаров. Сейчас, по ее словам, трудно сказать, насколько доступными они будут в дальнейшем.

Сеть Maxima не будет особо маркировать товары из Украины, поскольку не хочет разочаровывать клиентов в связи с затрудненными поставками, не желая выделять товар, который вскоре может закончиться.