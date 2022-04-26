На переднем плане - терминалы Liwathon и Neste в порту Мууга. Фото: Andras Kralla

Эпицентр

Екатерина Мереминская

27 апреля 2022 в 3:00

Кто в Эстонии пострадает от запрета российской нефти

Экономика Эстонии не сидит на российской нефтяной игле, но если ЕС решит резко и полностью отказаться от поставок, то пострадавшие будут.

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен уже в ближайшие дни и, как ожидается, затронет поставки нефти. То, что он коснется наиболее чувствительной для России темы, не раз говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновники обещали не рубить с плеча, а просчитать такой удар, при котором Россия пострадает сильнее, чем ЕС. С другой стороны, ранее Европарламент призывал ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти . Есть ли риски для экономики Эстонии при самом резком сценарии санкций?

Порты и железная дорога под ударом

Нефть и нефтепродукты составляют одну из главных статей импорта Эстонии из России. Всего в 2021 году в Эстонию было завезено минерального топлива и других нефтепродуктов на 3,3 млрд евро, из которых чуть более половины пришлось на Россию и Беларусь (38% и 18% соответственно), уточняет экономический аналитик LHV Кристо Ааб.

Но купленная нефть почти полностью уходит из страны дальше на перепродажу. Транзитом нефти и нефтепродуктов занимаются крупные эстонские порты, железная дорога, железнодорожный перевозчик Operail и большие терминалы, перечисляет председатель Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист.

Какой ущерб получат эти игроки? Эмбарго окажет значительное влияние на железнодорожные компании, поскольку этот бизнес составляет значительную часть их оборота, считает экономический аналитик LHV Кристо Ааб. Доля российских нефтепродуктов составила 20% от всего транзита по железной дороге в 2021 году, говорит экономист Swedbank Лийз Элмик. Она, однако, считает эту цифру не слишком значительной и влияние возможных санкций на железную дорогу небольшим.

При этом российский транзит целиком (а не только нефть) все-таки составляет существенную часть грузооборота железной дороги: в 2021 году по ж/д было перевезено 23,3 млн тонн грузов, из них 40%, приходилось на прямую транзитную торговлю с Россией, отмечает Ааб.

1/3 оборота потеряет Eesti Raudtee в случае отказа от российской нефти.

Компания Eesti Raudtee потеряет треть своего оборота в случае отказа от российской нефти. Потеря транзита из России вызовет снижение доходов от использования железнодорожной инфраструктуры почти на 10 млн евро, сообщил ДВ представитель Министерства экономики и коммуникаций Таави Аудо. По данным Инфобанка Äripäev в 2020 г. вся выручка компании составляла 31 миллион евро. Компания уже пострадала: раньше всевозможные транзитные перевозки составляли почти 75% от общего объема грузов компании, но теперь полностью завершена перевозка крупнейших товарных групп (удобрения и белорусская нефть).

Что касается портов, то нефтепродукты составляют треть товаров, перемещаемых через них, говорит старший экономист Swedbank Лийс Элмик. Раньше доля была выше, но она неуклонно снижалась в последние годы, поскольку Россия стала больше использовать собственные порты.

Крупнейшие операторы терминалов для транзита нефти - Alexela Logistics в порту Силламяэ и Liwathon в порту Мууга. «Нефть и нефтепродукты из российских портов – Усть-Луги, Санкт-Петербурга, Высоцка – идет в Силламяэ», – рассказал владелец Alexela Group Хейти Хяэль. В порту Палдиски у Alexela российской нефти нет.

Владелец Alexela Хейти Хяэль говорил ДВ, что компания Alexela Logistics, в которой у концерна миноритарная доля, постарается заменить российскую нефть казахстанской. Фото: Andras Kralla

Снижение поставок из России затронуло операторов терминалов и без санкций, говорит Хяэль. «Многие судовладельцы не хотят заходить в российские порты. Их страховые компании предупреждают, что так как Россия - участник войны, то они потеряют страховой полис. Поэтому нефтяной экспорт из России явно уменьшился и без санкций», - объясняет он. На российскую нефть приходится 60-70% оборота Alexela Logistics - это 100% нефти, с которой они работают. Остальные 30-40% - сланцевое масло.

Гендиректор Liwathon Герт Тийвас ответил «Деловым ведомостям», что не хотел бы комментировать эту тему.

Liwathon называет себя крупнейшим независимым оператором терминалов нефтепродуктов в Балтийском регионе. У них четыре терминала общим объемом более 1 млн кубометров. У Alexela Logistics та же емкость резервуарного парка - около 1 млн кубометров, «что позволяет в год обслуживать до 15 000 000 тонн нефтепродуктов», пишет компания.

Транзит не важен для страны, но может быть важен для городов

И хотя отдельным предприятиям в случае полного отказа от российской нефти придется несладко, на экономике страны в целом это отразится не сильно, считают экономисты. Доля транспортировки и складирования, связанных с Россией, в экономике Эстонии составляет всего лишь 3-4%, говорит Элмик.

«Транзитный сектор Эстонии на протяжении многих лет переориентировался на перевозку других товаров. Перевозка нефти и нефтепродуктов с востока на запад больше не играет существенной роли в отрасли в целом», - добавляет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

С ними не согласен председатель Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист. «Эстонский транзит был очень большим источником дохода для государства. Это важная часть ВВП, работодатель и налогоплательщик», - говорит он. Логистический сектор составляет более 10% ВВП Эстонии, подчеркивает Валгерист, и сейчас из-за уменьшения перевозок его вклад значительно сократится.

Кроме того, проблемы могут возникнуть у конкретных городов - Палдиски, Маарду, Силламяэ - где порты дают много рабочих мест. На это экономический аналитик Райво Варенедавно указывал в своем блоге , публикуемом в Äripäev и ДВ.

Бензин свободен от России

Повлияет ли отказ от российской нефти на обеспечение местных потребителей топливом?

В Эстонии нет своих нефтеперерабатывающих заводов, поэтому топливо импортируется.

Бензин и дизельное топливо приходят в страну из двух основных источников: литовского Мажейкяйского завода (мощность - 10,2 млн т/год), принадлежащего Orlen Lietuva и финских заводов Neste в Порвоо и Наантали (мощность - 10,5 млн т/год и 3 млн т/год соответственно).

Из Мажейкяйского завода Orlen Lietuva отправляет нефтепродукты по железной дороге через Латвию, а затем они продаются на нефтебазах в Таллине и Тарту. «Порядка 80% всего моторного топлива, потребляемого внутри Эстонии, поступает из Литвы, 20% – из Финляндии», – отмечает исполнительный директор Эстонского нефтяного союза Март Раамат. В прошлом из России импортировалось дизельное топливо - впрочем, объемы поставок были очень неустойчивыми.

До войны российская нефть составляла основную долю сырья в Мажейкяйе. Как сообщала ранее Orlen, это было 57% долгосрочных контрактов. Еще около 8% приходилось на Саудовскую Аравию, а остальное закупалось на спотовом рынке.

Нефтеперерабатывающий завод Orlen в Мажейкяйе. Фото: Žygimantas Gedvila

Теперь оба оптовых поставщика топлива – Orlen и Neste – утверждают, что уже отказались от российской нефти. Мажейкяй больше не снабжается сырьем с Востока, 100% сырой нефти поставляется компаниями из других стран, – заявил президент Orlen Даниэль Обайтек. Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис уточнил, что компания планирует в будущем больше использовать нефть, поставляемую саудовской компанией Saudi Aramco. Также Orlen сообщала о закупках нефти в Норвегии.

«Топливо, продаваемое на АЗС Neste и оптом, производится и поставляется только с собственных заводов Neste в Финляндии и Нидерландах (Роттердам). Уже в первую неделю событий в Украине мы в основном заменили сырую нефть из России, в частности, нефтью Северного моря», – рассказал ДВ руководитель по маркетингу и коммуникациям AS Neste Ристо Сюллусте.

«Мы не покупали российскую нефть на спотовом рынке с начала войны и пока не заключаем никаких новых договоров на поставку российской нефти или ископаемого сырья», – заявляет компания на своем сайте. Действующие контракты на нефть заканчиваются в июле, а контракты на поставку остального сырья – к концу года. «С начала апреля Neste в рамках действующих контрактов на поставку и технических возможностей заменила примерно 85% российской нефти на другую», – уточняет компания.

Проблем с поставками топлива в Эстонию или другие страны региона нет, так что поводов для беспокойства быть не должно, успокаивает Рамаат. Эстонский центр запасов (AS Eesti Varude Keskus, EVK) постоянно отслеживает и анализирует ситуацию на топливном рынке, говорит представитель EVK Мартин Яшко. Общее предложение топлива на хорошем уровне, констатирует он, а поставки в Эстонию даже более стабильны чем, например, в Центральную Европу. Orlen и Neste объясняют это тем, что эстонские оптовые покупатели заключают долгосрочные контракты с фиксированной ценой и объемом, и их выполнение является приоритетной задачей для производителей. В любом случае на рынке Эстонии есть не только есть запасы бензина и дизельного топлива на несколько месяцев нормального потребления, но также государственный стратегический запас топлива на 90 дней, напоминает Яшко.

Дальнейшее движение цен на нефть будет зависеть от того, как быстро удастся заполнить пробел, образовавшийся в результате отказа от российской нефти, отмечает представитель AS Neste: «Мы считаем, что цены еще некоторое время останутся высокими, и не только на топливо, но и на многие другие товары и услуги» (фото сделано в начале марта). Фото: Martin Ahven, Õhtuleht

Рост цен неизбежен

Эмбарго на импорт российской нефти, если такое решение будет принято, повлияет на Эстонию косвенно - через баланс спроса и предложения, а также рост цен, отмечает представитель минэкономики. Банк Эстонии прогнозирует, что если цены на нефть вырастут на 10%, это замедлит рост номинального ВВП Эстонии на 0,5%, и вызовет рост потребительских цен на дополнительные 0,7%.

О том, что стоит ждать в первую очередь роста цен на нефть и другие энергоносители, говорят и опрошенные «Деловым ведомостям» аналитики. Существующие цепочки поставок придется реструктурировать, а спрос на продукцию других производителей вырастет во всем мире, замечает Ааб. Дальнейшее движение цен на нефть будет зависеть от того, как быстро удастся заполнить пробел, образовавшийся в результате отказа от российской нефти, отмечает представитель AS Neste: «Мы считаем, что цены еще некоторое время останутся высокими, и не только на топливо, но и на многие другие товары и услуги».

Новые пути

Необходимо срочно найти новых поставщиков и новые варианты транспортировки нефти и нефтепродуктов, считает Уускюла. Железнодорожные компании (Operail и Eesti Raudtee) уже активно анализируют, какие новые товары могли заместить российский транзит, говорят в Минэкономики.

У Эстонии появляется возможность значительно увеличить объемы транзита из других стран – например, из стран Центральной Азии, которым нужно выстроить поставки до моря, считает Валгерист. Он ждет, что правительство будет больше взаимодействовать с предпринимателями.

«Дьявол кроется в деталях, – напоминает Рамаат. – Это справедливо и для понимания последствий потенциального эмбарго ЕС на российскую нефть. Все зависит от того, какие именно виды деятельности попадут под эмбарго».