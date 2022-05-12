Тяжелобольной бизнесмен ищет покупателя для своей компании. Но приобрести ее никто не спешит

Год назад у предпринимателя из Пылва Юри Траагеля была диагностирована тяжелая форма рака. С тех пор перенесший несколько операций Траагель пытается продать свою успешную машиностроительную компанию Põlva Tehnika, однако покупателей в нынешние неспокойные времена на нее до сих пор не нашлось.

Отец и сын Юри (в центре) и Тармо (слева) Траагели. Фото: Лийз Трейманн

Около года назад на страницах Äripäev появилось объявление о продаже некоей компании. В нем значились лишь оборот предприятия, общая сфера деятельности, город и телефон. Ни названия фирмы, никаких подробностей, ничего больше – объявление было почти анонимным.