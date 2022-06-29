BLRT вновь не платит дивиденды, несмотря на рекордные продажи

Рост цен и множество новых контрактов в сфере судоремонта принесли промышленному концерну BLRT по результатам прошлого года не только рекордную выручку от продаж, но и, как обычно, значительную прибыль. Тем не менее, миноритарные акционеры опять не сумели найти общий язык с руководством BLRT, и компания в очередной раз не выплатит дивиденды.

Нетто-оборот судоремонтных предприятий концерна увеличился в прошлом году на 38% по сравнению с 2020 годом и достиг 97,5 млн евро. Фото: Лийз Трейманн

BLRT Grupp — крупнейшая промышленная группа в странах Балтии — в 2021 году получила доход от продаж в размере 538 млн евро, что на 37% больше, чем годом ранее. При этом руководство концерна делает мрачные прогнозы на будущее и сохраняет нераспределенную прибыль для финансирования крупных инвестиций.