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Николай Андреев

21 ноября 2023 в 15:01









Из старинной большой школы в Кохтла-Ярве могут сделать маленький концертный зал

Школьное здание времен Первой республики в Кохтла-Ярве сейчас пустует. Фото: Николай Андреев

На углу улиц Спорди и Ярвекюла в Кохтла-Ярве можно увидеть заброшенное здание с башней. Сейчас это окраина рядом с промзоной VKG, но при зарождении города здесь был его центр, который теперь называют Старым городом. Дом с башней – уникальное школьное здание, которое приняло первых учеников в 1939 году и служило центром не только образования, но также спортивной и культурной жизни Кохтла-Ярве.

Здание охраняется как памятник старины, но у города нет денег на его восстановление, и нет фонда, который мог бы финансировать его. В нынешнем состоянии содержание здания практически ничего не стоит городу, поскольку отопление здесь отключено. Но чтобы вернуть дом к жизни, по словам вице-мэра Кохтла-Ярве по развитию и хозяйству Эрика Сечкова, требуются деньги.

10 млн евро – порядка такой суммы понадобится на восстановление здания, подсчитал вице-мэра Кохтла-Ярве по развитию и хозяйству Эрик Сечков.

Здесь мог бы разместиться какой-то творческий хаб, говорит Сечков, тем более, что дом примыкает к большому Народному парку, вокруг которого группируются новые ледовый холл и спортивный центр с бассейном, два стадиона, отреставрированные дом творчества и дом культуры советских времен, а в самом парке планируется построить трассу для диск-гольфа.

Эрик Сечков показывает зал, который можно вернуть к жизни уже в этом году. Фото: Николай Андреев

Но пока все, что городские власти могут сделать для оживления дома с башней – открыть для посетителей его зал, который в школьные годы был сразу спортивным и актовым.

Подсветка вместо реконструкции

Когда в Ида-Вирумаа планировали строить госгимназии, вариант организовать такое учебное заведение в старинном здании в Кохтла-Ярве тоже был, но минобразования от него сразу отказалось.

«Здание нуждается в колоссальных инвестициях, и подход министерства к строительству госгимназий все-таки такой, что это должен быть центр притяжения, – сказал Эрик Сечков. – Смотрели, откуда приезжают дети, какие есть услуги поблизости, и увы, Старый город Кохтла-Ярве не подошел».

Фото: Николай Андреев

В здании – деревянные перекрытия, и ходить здесь опасно. Но, войдя в дом с башней через парадный вход, посетители почти сразу могут попасть в зал, который находится в более хорошем состоянии, чем остальные помещения.

Фото: Николай Андреев

Эрик Сечков рассказывает, что управа планирует заказать экспертизу, чтобы убедиться, что зал безопасен, и после этого устраивать здесь концерты.

Есть такой опыт в Таллинне, когда в старых помещениях делается подсветка, вид помещения улучшается, и можно проводить концерт. Эрик Сечков вице-мэр Кохтла-Ярве по развитию и хозяйству

«Уже есть несколько групп, которые будут здесь выступать – если мы этот контроль пройдем», – утверждает вице-мэр.

Первый концерт запланирован на февраль, но это пока предварительный план.

Еще в здании однажды снимали кино, а будущим летом также будут снимать исторический фильм. А в надежде на поддержку со стороны государства представители управы стараются возить к школьному зданию всех высокопоставленных политиков, которые посещают Кохтла-Ярве.

Центр довоенного Кохтла-Ярве

Школа, которая сейчас называется Ярвеской школой Кохтла-Ярве, открылась еще в 1922 году в небольшом, приспособленном для учебы доме. Город рос, и Министерство образования потребовало от предприятия Eesti Põlevkivitööstus построить новую школу. Предприятие потратило на уникальное здание 450 000 крон – огромную по тем временам сумму. Автором проекта стал известный архитектор Антон Соанс.

Фото: Николай Андреев

Занятия в новом здании начались в сентябре 1939 года.

Классные комнаты здесь действительно комнаты - они были рассчитаны на занятия в маленьких группах. Крошечные классы располагаются блоками по два-три. Если входить в класс из коридора, сначала попадаешь в небольшое помещение со шкафами для хранения книг и наглядных пособий и уже отсюда – в один из маленьких классов.

В строящемся городе жилья не хватало, и квартиры для учителей построили прямо в здании школы. А в цокольном этаже, по словам местных жителей, были спальни для школьников, которые приезжали на учебу с отдаленных хуторов – фактически, для них это был интернат.

Фото: Николай Андреев

Пристроенный к учебному корпусу зал использовался не только школой, но и местным народным домом. В здании была своя прачечная и столовая. Через дорогу от школы располагался трактир, который уже приходил в негодность в те годы. Сайт Ярвеской школы сообщает, что в новом школьном здании первоначально предполагалось разместить и новый трактир.

Рядом со школой построили бетонный бассейн под открытым небом, в котором, по словам местных жителей, даже проходил чемпионат Эстонии по плаванию. Вода в бассейн поступает из соседнего пруда. Местные жители говорят, что кто-то купается здесь и в наше время, хотя бассейн выглядит заброшенным. Спасатели периодически проводят здесь тренировки по спасению утопающих.

Фото: Николай Андреев

Извилистый путь школы

Уникальное здание далеко не всю свою историю было школьным. Во время второй мировой войны Вермахт использовал здание в качестве казармы. В советское время школа снова открылась как Кохтла-Ярвеская школа №1 и работала здесь до тех пор, пока в 1971 году не переехала в типовое здание в другом месте. В доме с башней после этого располагался отдел образования и другие учреждения.

Фото: Николай Андреев

Местные жители вспоминают, что уже во время Второй республики здесь проходили молодежные дискотеки и рейв-вечеринки.

Здание также частично использовал местный спортивный клуб «Феникс». Здесь обустроили хостел для спортсменов, которые приезжали в Кохтла-Ярве на соревнования, при этом, часть здания отгородили от хостела металлическими решетками, потому что находиться там небезопасно. Так, в башне, где когда-то располагался класс пения, однажды просто рухнули от ветхости перекрытия двух этажей.

Фото: Николай Андреев

Спортивно-концертный зал гораздо безопаснее. Несколько лет назад здесь отремонтировали крышу и установили новые окна – в соответствии с требованиями Департамента охраны памятников старины. На полу – специальное покрытие для художественной гимнастики, а на стене пылятся дипломы спортклуба «Феникс», по которым можно понять, что юные гимнастки занимались здесь еще пять лет назад.

Фото: Николай Андреев

Теперь есть надежда, что этот зал снова оживет. А вот остальная часть уникального здания продолжит ждать, когда же найдутся миллионы на его восстановление.