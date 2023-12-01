    «Воспринимаю это как аванс». Названы самые предприимчивые люди и компании Ида-Вирумаа

    Известный нарвский гид Александр Опенко признан самым активным гражданином Ида-Вирумаа.Фото: Николай Андреев

    В четверг в Йыхвиской филармонии прошла церемония награждения лучших предпринимателей и общественных деятелей Ида-Вирумаа по версии IVEK – Ида-Вируского центра предпринимательства. Предпринимателем года жюри признало компанию Enefit Green, которая управляет парками ветряков и солнечных батарей.

    Компания Enetit Power получила награду за дело года для зеленого поворота в Ида-Вирумаа. По мнению жюри, компания, хотя и ассоциируется прежде всего с ископаемым топливом, активно движется к углеродной нейтральности, перерабатывая в сланцевое масло не только сланец, но также старые покрышки и пластиковые отходы.
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    Райнер Таммус, менеджер проекта Enefit Green по солнечным панелям, рассказал, что около Пуртсе в Ида-Вирумаа компания в апреле достроила ветропарк, и он начал давать электричество в сеть. Сейчас компания строит солнечную электростанцию и ветропарк в Пярнумаа – это ее самый большой проект.
    Бренд Enefit все-таки больше ассоциируется со сланцем, чем с возобновляемой энергией. Будет ли в будущем под этой маркой энергии из солнца и ветра производиться больше, чем из сланца?
    «Мы все делаем, чтобы в будущем это так и было», – сказал Райнер Таммус.
    Представители Enefit Green получили награду лучшему предприятию года в Ида-Вирумаа.Фото: Николай Андреев
    В компанию Enefit Power входят три нарвские электростанции, использующие сланец, и три завода сланцевого масла. ДВ поинтересовались у руководителя компании Андреса Вайнола, как он сам воспринимает получение награды за вклад в зеленый переход.
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    «Знаете, конечно, такая награда и такие почести – это очень важно, это радует сердце. Но я чуть-чуть воспринимаю это как аванс, – сказал Вайнола. – И знаете, почему аванс? Мы переработали первую крупную партию старой резины. Но эта старая резина поступила к нам из Швеции. Я бы очень желал, чтобы в будущем мы могли сперва сфокусироваться на том, чтобы старые шины, которые часто выбрасывают в лес или еще куда-то, дошли бы до нас, чтобы мы могли их переработать. Чтобы леса были чистыми в Эстонии, а почему бы и нет – и всей Балтии – в Латвии и Литве тоже с этим проблемы».
    На переработку старой резины в сланцевое масло настроен более старый завод Enefit 140. Главное сырье для него – сланец, использованные шины могут составлять только 4% в общей массе сырья. Но это, отмечает Андрес Вайнола, весь объем старых покрышек, который выбрасывается во всех трех странах Балтии. А пока во второй половине декабря завод ожидает вторую крупную партию старой резины из Швеции.
    Более новый завод сланцевого масла Enefit 280 будет настроен на переработку пластикового мусора. Первую пробную партию завод планирует переработать в первом квартале будущего года.
    «Мы мечтаем о том, чтобы треть объема топлива составляла бы пластмасса, а две трети – сланец», – сказал Андрес Вайнола.
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    В номинации лучшее малое предприятие Ида-Вирумаа победила нарвская компания Sometex, которая производит на заказ металлические детали. Лучшим начинающим предприятием региона жюри назвало завод ветряков Freen из Кохтла-Ярве.
    Лучшим туристическим предприятием Северо-Востока стал санаторий Нарва-Йыэсуу. А самым заметным деятелем региона назвали нарвского гида и автора книг по истории города Александра Опенко.
    Ида-Вируский центр предпринимательства отметил достижения не только бизнесменов, но также деятелей искусства, спорта и общественников.Фото: Николай Андреев
    Награды за вклад в развитие уезда в своих отраслях получили также Тойлаское общество культуры и образования, Йыхвиское музейное общество, Кохтла-Ярвеская гимназия. Особую награду IVEK за привлечение пяти тысяч туристов получило Ида-Вируское охотничье общество.
    Ида-Вируская центральная больница стала победителем в необычной номинации – за самое успешное в уезде освоение европейских денег.
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    Также отдельно на церемонии наградили туристические предприятия и объекты Ида-Вирумаа, которые в уходящем году особенно выделялись на фоне конкурентов и очаровали сердца членов отдельного, туристического жюри, в которое входили не только специалисты, но и два ребенка – тестировщика приключений и туристических услуг.

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