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Алексей Шишкин

9 ноября 2023 в 4:00









Не суди по ливрее: вагоны с логотипами санкционных компаний ездят по Эстонии, не нарушая запреты

Российский банк ВТБ находится под блокирующими санкциями Евросоюза. Санкции также введены против РЖД и бизнесмена Вадима Мошковича, совладельца холдинга «Русагро», которому принадлежит бренд «Солнечные продукты». Фото: Алексей Шишкин

Вагоны с логотипами даже находящихся под санкциями российских компаний по-прежнему можно встретить на эстонских железных дорогах. Но это не значит, что такие поезда обязательно нарушают введенные ЕС запреты.

В конце лета журналист ДВ стоял на железнодорожной станции Палдиски и наблюдал за тянущейся со стороны Северного порта вереницей цистерн. На них по-русски значилось «Растительное масло». Тут же красовались логотипы компаний «Российские железные дороги», «ВТБ-лизинг», транспортной «Грузовой компании» и компании «Солнечные продукты».

Состав не мог не вызвать интереса. Ведь российский банк ВТБ находится под блокирующими санкциями Евросоюза, санкции также введены против РЖД и бизнесмена Вадима Мошковича, совладельца холдинга «Русагро», которому принадлежит бренд «Солнечные продукты».

Репортер ДВ был не одинок в своем любопытстве. Читатели из южной Эстонии, Ида-Вирумаа и Харьюмаа регулярно обращают внимание на поезда из России с логотипами и надписями на русском языке. Нередко в них подозревают нарушителей санкций. Но не всегда это обязательно так.

Не верь глазам своим

Как пояснили ДВ в Eesti Raudtee, сейчас грузы по ее сети перевозят три оператора: эстонская государственная компания Operail, латвийские государственные железные дороги — LDz и частный перевозчик Go Rail.

При этом Operail, по указанию правительства, c 1 января 2023 года не оказывает услуг клиентам, товары которых происходят из России, отправляются из России или отправляются в Россию. Эти клиенты перешли к другим операторам. Даже в условиях войны в Украине и введенных на ее фоне санкций против России речь шла о значительном объеме перевозок — 2,6 млн тонн грузов с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Как пояснили ДВ в Operail, после этой даты старые договоры были расторгнуты, новые не заключались. Клиенты сами подыскивали себе новых перевозчиков по территории Эстонии.

Конкретный состав, замеченный корреспондентом на станции Палдиски, транспортировала дочерняя фирма латвийских государственных железных дорог, LDz Cargo. Как рассказала ДВ пресс-секретарь LDz Агнес Лиците, он перевозил пальмовое масло из Палдиски в Россию, конечным пунктом следования была узловая станция Трофимовский в Саратовской области.

«Следует отметить, что по наименованию предприятия, по конкретному вагону или цистерне невозможно сделать объективные выводы о владельце, грузоотправителе или составе грузового вагона. И в этом случае надпись на цистерне устарела и не обновлялась с момента смены собственника», — пояснила Лиците. Для того, чтоб понять кому принадлежит поезд в настоящий момент, нужно обратиться к документам — паспортам вагонов. В случае с заинтересовавшим ДВ составом, по словам представителей LDz, им являлось ООО «Грузовая компания», крупный частный перевозчик, работающий на территории России и сопредельных стран. В санкционные списки ЕС компания не входит. Латвийский перевозчик настаивает, что, несмотря на подозрительные логотипы на цистернах, ни сам груз, ни его отправитель, ни вагоны не нарушают санкции, проезжая через территорию Эстонии.

«LDz и наши дочерние предприятия строго соблюдают все международное и национальное санкционное законодательство и не допускают никаких отклонений от его требований, — говорит Агнес Лиците. — LDz также внимательно следит в сотрудничестве с соответствующими органами за тем, находится ли груз или связанные с ним лица в международных санкционных списках».

Фото: Алексей Шишкин

Даже РЖД не под запретом

Как напомнила в комментарии ДВ адвокат бюро Sorainen Криста Шеверев, на сегодня международные санкции не предусматривают единого запрета на железнодорожное сообщение с Россией.

Санкции против РЖД ОАО «РЖД» попало под ограничения ЕС уже в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину. В странах Европейского Союза установлен запрет на привлечение компанией после 26 февраля 2022 года новых заимствований от европейских лиц и проведение других финансовых транзакций в евро, а также на участие европейских лиц в сделках с акциями компаний холдинга РЖД, выпущенными после 12 апреля 2022 года и еще ряд запретов. При этом полный запрет на взаимодействие с Российскими железными дорогами в Европе введен не был. В Канаде и Великобритании действуют более строгие санкции против РЖД. Они предусматривают блокировку активов и запрет резидентам этих стран на любое экономическое взаимодействие с перевозчиком.

А вот банк ВТБ, согласно постановлению 2014/145/CFSP Совета ЕС, прямо попадает под санкции. Так что, если бы вагоны действительно были предоставлены входящей в «Группу ВТБ» фирме «ВТБ-лизинг,» они едва ли могли бы легально ездить по Эстонии.