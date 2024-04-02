Эпицентр

Екатерина Мереминская

2 апреля 2024 в 13:15









«Шлагбаум не может проверить декларацию» – грузоперевозчики жалуются на мошенничества

Сейчас пропуска в Лухамаа ожидают 676 грузовиков. Фото: Лийз Трейманн

Эстонский грузовик сможет попасть в Россию только через три недели. В очередях на пересечение границы стоят сотни автомобилей. Транспортный коллапс вызван не только закрывшей погранпереходы Финляндией, но и наплывом машин из Латвии. Участники логистического рынка жалуются на систему GoSwift, из-за несовершенства которой возникла отрасль перекупки мест в очередях.

«Очереди сумасшедшие, ближайшая через 21 день, плюс 7-8 дней задержка. Месяц, получается», – говорит о ситуации с пересечением границы для грузовиков председатель правления крупного эстонского грузоперевозчика Jupiter Plus Евгений Сидоров.