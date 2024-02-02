    Российские СМИ обвинили Эстонию в закрытии погранпункта в Ивангороде

    Закрытие на ремонт КПП в Ивангороде дало наглядный пример того, как работает российская пропаганда.Фото: Николай Андреев

    Заголовки российских медиа исказили новость о закрытии границы до прямо противоположной. По их версии, это Эстония «закрыла» или даже «запретила» проезд по мосту «Дружбы».

    Некоторые российские издания предпочли переложить ответственность за закрытие для автотранспорта погранперехода в Ивангороде на ремонт на Эстонию. «Эстония запретила въезд россиянам на любом виде транспорта», – пишет Ura.ru. «Эх, в Эстонии никогда не был. Жаль», – комментирует их читатель.
    С аналогичными заголовками вышли и другие издания. В основном, это региональная пресса, но есть и международный портал.
    Так, «Кингисепп Сегодня» даже ссылаясь на Delfi, искажает суть: «Последний автомобиль – грузовик с эстонскими номерами – эстонские пограничники впустили в страну за час до полуночи накануне, 31 января. После этого на границе началась установка заграждений, передает Delfi».
    Не лучше выглядит и федеральный деловой журнал «Профиль».
    Причем в тексте новостей все может быть относительно правдиво. «По сведениям издания, Эстония закрыла погранпереход из-за решения России начать реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска «Ивангород». Ожидается, что переход Нарва-Ивангород будет закрыт для транспортных средств до конца 2025 года», – пишет, например, деловое СМИ из Татарстана «БИЗНЕС Online».
    И совершенно правдивая справка о том, что ранее Эстония сама готова была закрыть границу из-за опасения наплыва мигрантов, в данном случае тоже искажает контекст.

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