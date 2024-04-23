Рено Раскалл и Грете Рехтла настоятельно рекомендуют своим соотечественникам не сжигать все мосты в Эстонии и не бросаться сломя голову в Испанию. «Лучше сдайте свою недвижимость в Эстонии в аренду, приезжайте сюда и поживите полгода, а потом уже решайте, подходит ли вам этот стиль жизни», – советует Раскалл. Фото: Liis Treimann

Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят

Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.

В последнее время эстонцы купили на солнечном побережье Испании около 60 квартир, а не тысячи, как может показаться из сообщений СМИ, говорит Рено Раскалл, который уже 16 лет занимается арендой апартаментов в этом регионе. «Складывается впечатление, что весь Коста-дель-Соль скуплен эстонцами», – говорит он.

Рено Раскалл вместе с Грете Рехтла работает на Коста-дель-Соль уже много лет и знает рынок недвижимости со всех сторон.

«Продадим нашу квартиру в Ыйсмяэ и переедем в Испанию – такой образ мыслей может привести к тому, что люди приедут сюда и сильно обожгутся», – беспокоится Раскалл, тяжело вздыхая.