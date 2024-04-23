Рено Раскалл и Грете Рехтла настоятельно рекомендуют своим соотечественникам не сжигать все мосты в Эстонии и не бросаться сломя голову в Испанию. «Лучше сдайте свою недвижимость в Эстонии в аренду, приезжайте сюда и поживите полгода, а потом уже решайте, подходит ли вам этот стиль жизни», – советует Раскалл.Фото: Liis Treimann
Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
В последнее время эстонцы купили на солнечном побережье Испании около 60 квартир, а не тысячи, как может показаться из сообщений СМИ, говорит Рено Раскалл, который уже 16 лет занимается арендой апартаментов в этом регионе. «Складывается впечатление, что весь Коста-дель-Соль скуплен эстонцами», – говорит он.
Рено Раскалл вместе с Грете Рехтла работает на Коста-дель-Соль уже много лет и знает рынок недвижимости со всех сторон.
«Продадим нашу квартиру в Ыйсмяэ и переедем в Испанию – такой образ мыслей может привести к тому, что люди приедут сюда и сильно обожгутся», – беспокоится Раскалл, тяжело вздыхая.
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Акции Nvidia упали на 10%
Весь апрель американские акции падают, и в их числе акции технологических компаний.
Весь апрель американские акции падают, и в их числе акции технологических компаний.
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
В центре событий этой недели будет Таллиннская биржа: ожидается несколько собраний акционеров, дивиденды, а также квартальные отчеты. Последние ожидаются и из США, не считая ряда макроэкономических показателей.
В центре событий этой недели будет Таллиннская биржа: ожидается несколько собраний акционеров, дивиденды, а также квартальные отчеты. Последние ожидаются и из США, не считая ряда макроэкономических показателей.
Экономист: отели и рестораны еще не оправились от спада
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Экономист: отели и рестораны еще не оправились от спада
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.