Делов-то: как играть на бирже и не сойти с ума, Юрген Лиги сдал назад

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают крах стартапа Planet42, психологическую культуру инвесторов, влияние биржи на политику — и наоборот, а также признание Юргена Лиги — возможно, налог на прибыль не такая уж хорошая идея.

В студии беседуют биржевой редактор «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.

Темы выпуска:

• 31 июля владелец бизнеса по аренде автомобилей Planet42 — Inclusion OÜ — направил инвесторам письмо, в котором сообщил о трудностях и приостановке выплат. Как случилось, что в кювет завалился один из якобы самых устойчивых эстонских стартапов?

• На ДВ вышла статья под громким заголовком — “Проблемы Planet42 угрожают всему балтийскому рынку” — все действительно так плохо? Может быть, что-то не так с рынком, если проблемы одной компании могут его расшатать?

• Один из самых авторитетных эстонских инвесторов, автор книги «Как стать богатым. Учебник» Яак Роосааре пережил нервный срыв и был вынужден прибегнуть к психиатрической помощи. Насколько часто это происходит с теми, кто инвестирует? Как вкладчику в кризис блюсти психологическую гигиену?

• Когда инвестировать начинать — поздно? Можно ли надеяться на магию сложного процента в 45 и в 65?

• Есть ли способ отличить локальную «коррекцию» на рынках от лопающегося «пузыря» или, не дай бог, биржевого краха?

• Как научиться не реагировать на красный цвет в портфеле слишком эмоционально? Когда эмоции шепчут «продавай», а нужно держать, а то и докупать?

• Могут ли сегодня масштабные биржевые кризисы принципиально менять мир не с точки зрения политической, с точки зрения образа жизни рядового человека?

• 16 августа министр финансов Юрген Лиги признал, что налог на нераспределенную прибыль компаний может быть не самой лучшей идеей. И вместо него предложил добавку к налогу с зарплат. Это шаг в верном направлении или мы все еще плутаем в налоговом тумане?