Назад 04.09.24, 13:07 Серый кардинал «Отечества»: как Пруунсильд определял политику партии в четырех актах Бизнесмен Парвел Пруунсильд по своему усмотрению корректировал избирательные списки партии «Отечества» и контролировал партийную политику.

В последнее время на суде над Парвелом Пруунсильдом и Прийтом Хумалом прозвучали доказательства, которые подтверждают то, о чём писал Äripäev весной: крупный спонсор партии «Отечество» Парвел Пруунсильд вносил изменения в избирательные списки партии перед выборами. И держал руку на пульсе в ее внутренних делах.

Политики «Отечества», однако, продолжают преуменьшать влияние Пруунсильда на партию. «Вы совершенно неправильно поняли суть дела», – сказал бывший председатель «Отечества», тесно общавшийся с Пруунсильдом Хелир-Вальдор Сеэдер.

Судебный процесс против Пруунсильда и Хумала связан с бывшим выставочным зданием Эстонского национального музея на улице Куперьянова в Тарту и его приобретением. Согласно обвинению, Пруунсильд использовал своё влияние, чтобы это здание досталось корпорации «Сакала», занимающей соседний участок и членом которой он сам является.

Чтобы продемонстрировать влияние Пруунсильда на политиков «Отечества», прокурор Герт Раудсепп представил в суде доказательства, включающие обширную переписку, которую Пруунсильд вел с партийными политиками. Эти материалы показывают, насколько активно он занимался делами партии.

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