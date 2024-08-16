Дело Пруунсильда: письма политиков, которые адвокаты пытались засекретить любой ценой

Совладелец Bigbank Парвел Пруунсильд обвиняется в пособничестве в совершении коррупционного действия. Фото: Andras Kralla

Несмотря на протесты защитников крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда, заседание, на которым изучались его переписки с политиками «Отечества», не было закрытым.

«Надеюсь, что суд или прокуратор не будут возражать, если процесс начнет затягиваться», – отметил один из защитников Пруунсильда Андри Рохтла после того, как судья отклонил последнее ходатайство о сохранении в тайне 260 страниц переписки между лидерами партии «Отечество» и Парвелом Пруунсильдом.