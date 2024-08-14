    Адвокат Пруунсильда требовал отстранения судьи. Суд не нашел для этого оснований

    На прошлой неделе в Тартуском уездном суде начался судебный процесс по делу о коррупции бизнесмена Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту, а также члена партии «Отечество» Прийта Хумала.Фото: Andras Kralla

    Защитник крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда, Пауль Керес, ходатайствовал о смене судьи, обвиняя его в явной предвзятости и слишком быстрой поддержке обвинений. Однако Кересу не удалось добиться желаемого.

    Вчера должно было продолжиться судебное разбирательство против предпринимателя Парвела Пруунсильда с представлением доказательств со стороны прокурора, но в начале заседания адвокат Пруунсильда Пауль Керес подал ходатайство о смене судьи.

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