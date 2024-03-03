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dv.ee

3 марта 2024 в 14:58









ЕС может столкнуться с ростом цен на энергоносители

Фото: Sergey Neanderthalec

Еврокомиссия предупреждает, что следующей зимой ЕС может столкнуться с ростом цен на энергоносители в случае, если не будет продлено соглашение, предусматривающее транзит российского газа через Украину, пишет rus.err.ee со ссылкой на Politico.

В конце 2024 года истекает пятилетнее транзитное соглашение, подписанное между Москвой и Киевом в 2019 году.

Если это соглашение не будет продлено, то Евросоюз потеряет около 5% от общего импорта газа, что в основном затронет Центральную и Юго-Восточную Европу, говорится в подготовленном Еврокомиссией внутреннем документе, о котором сообщило издание Politico.

В письме Еврокомиссии говорится о том, что прекращение российских поставок через Украину может привести к увеличению транспортных расходов, поскольку страны будут искать альтернативные маршруты, а плата за хранение, введенная между странами блока, может сделать эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей.

По словам старшего аналитика исследовательской компании ICIS Ауры Сабадус, эта перспектива вызывает беспокойство во всем регионе, причем с самыми большими проблемами столкнутся Австрия, Венгрия и Словакия.