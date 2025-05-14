Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн

Фонды, зарегистрированные в карликовом государстве Лихтенштейн, используются богатыми людьми для крайне конфиденциальной защиты активов и планирования наследства. На фото — замок Гутенберг в Лихтенштейне.
Foto: Reuters/Scanpix
Карликовое государство с 40 000 жителями, расположенное в Альпах между Швейцарией и Австрией, приютило множество трастов и финансовых учреждений, которые извлекают выгоду из низких налогов и конфиденциальности в стране.
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