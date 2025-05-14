Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн

KM Content Marketing 17.04.25, 14:08

Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.