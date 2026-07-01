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Автоналог обрушил продажи автомобилей. «В прошлом году была катастрофа, в этом – чрезвычайное положение»

Прибыль продавцов автомобилей упала, они сокращают расходы и людей. Во всем винят автоналог, неуверенность в завтрашнем дне и ценовые войны.
Глава Amserv Auto Рене Варек.
  • Глава Amserv Auto Рене Варек.
  • Foto: Андрес Хаабу
Отчеты о хозяйственной деятельности продавцов автомобилей за прошлый год показывают четкую картину: продажи упали в среднем на 45-58%.
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