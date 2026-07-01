Автоналог обрушил продажи автомобилей. «В прошлом году была катастрофа, в этом – чрезвычайное положение»

Компания Mariine Auto, крупнейший дилер Subaru в Эстонии, завершила 2025 год с оборотом в 19,1 млн евро – почти на 45% меньше, чем годом ранее. На столь резкое падение повлияли введение автомобильного налога и общее ухудшение экономической ситуации.
Выручка тартуского автодилера Autospirit Tartu в прошлом году упала вдвое – до 12,5 миллиона евро, и впервые за многие годы компания завершила год с убытком. В этом году фирма, однако, настроена сдержанно, но оптимистично.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.