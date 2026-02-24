Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%318,58
  • OMX Riga−0,25%896,39
  • OMX Tallinn−0,49%2 083,27
  • OMX Vilnius−0,26%1 404,03
  • S&P 5000,00%6 837,75
  • DOW 300,00%48 804,06
  • Nasdaq −1,13%22 627,27
  • FTSE 1000,21%10 707,52
  • Nikkei 2250,87%57 321,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,08
  • 24.02.26, 11:37

Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус

Компания Mariine Auto, крупнейший дилер Subaru в Эстонии, завершила 2025 год с оборотом в 19,1 млн евро – почти на 45% меньше, чем годом ранее. На столь резкое падение повлияли введение автомобильного налога и общее ухудшение экономической ситуации.
Представительство Mariine Auto в Таллинне, на улице Веэренни.
  • Представительство Mariine Auto в Таллинне, на улице Веэренни.
  • Foto: Mariine Auto
Годом ранее, до введения автоналога, выручка Mariine Auto составляла 34,5 млн евро. С чистой прибыли почти в 400 000 евро в 2024 году компания скатилась к чистому убытку чуть более чем в 200 000 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

