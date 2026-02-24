Автоналог и спад экономики: крупнейший дилер Subaru в Эстонии ушел в минус
Компания Mariine Auto, крупнейший дилер Subaru в Эстонии, завершила 2025 год с оборотом в 19,1 млн евро – почти на 45% меньше, чем годом ранее. На столь резкое падение повлияли введение автомобильного налога и общее ухудшение экономической ситуации.
Хотя продажи автомобилей в январе этого года значительно выросли по сравнению с январем прошлого года, они остаются на 15% ниже уровня января 2024 года и почти на 22% ниже показателей января 2023 года. Эта тенденция оказала давление не только на рынок новых автомобилей, но и на продажи подержанных машин, отметил руководитель отдела продаж Topauto Яанек Эскор.
В январе на учет в Эстонии было поставлено 1359 новых легковых автомобилей, что на 156% больше в годовом сравнении, сообщили в Эстонском союзе предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
