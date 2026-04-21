Тяжелый год для эстонского автодилера. Выручка сократилась вдвое, прибыль исчезла
Выручка тартуского автодилера Autospirit Tartu в прошлом году упала вдвое – до 12,5 миллиона евро, и впервые за многие годы компания завершила год с убытком. В этом году фирма, однако, настроена сдержанно, но оптимистично.
Исполнительный директор Autospirit Tartu Меэлис Виллемс считает, что в этом году компания снова выйдет в прибыль, как это происходило и раньше. «Мы уже бывали на таком дне, куда солнце не пробивается, потому что яма слишком глубокая. Хуже, чем тогда, уже просто некуда, – пояснил он. – На этом и держится наш оптимизм. Люди и компании в какой-то момент все равно захотят сменить автомобиль».
Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees/Scanpix
Глава Autospirit Tartu Меэлис Виллемс назвал 2025 год крайне тяжелым из-за автоналога, нестабильной экономики и слабой уверенности потребителей. По его оценке, автоналог внес в транспортный сектор большой хаос.
